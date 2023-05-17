Две первые леди: Елена Зеленская и жена президента Южной Кореи позировали журналистам в пастельных образах

Супруги президентов продемонстрировали настоящий деловой шик.

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Первая леди Украины Елена Зеленская начала визит в Республику Корея, в рамках которого примет участие в конференции "Азиатское лидерство". Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Елена Зеленская впервые отправилась с официальным визитом в Южную Корею и встретилась с президентом Республики Корея Юн Сок Елем, а также с первой леди Ким Кон Хи.

С президентом Елена Зеленская говорила о нелетальной военной помощи Киеву. А Юн Сок Ель пообещал, что Южная Корея будет продолжать поддерживать украинский народ.

Елена Зеленская с президентом Южной Кореи и его супругой Фото: Елена Зеленская/Telegram

Елена Зеленская сообщила, что с президентом они обсудили потребность Украины в средствах ПВО, чтобы прекратить ракетный терроризм страны-агрессора.

"Нуждаемся также в средствах, чтобы разминировать те ловушки, которые Россия оставила на нашей территории, и в медицинском оборудовании, чтобы спасать тех, кого агрессорам удалось ранить", – рассказала Елена Зеленская.

После первая леди Украины встретилась с супругой президента Ким Кон Хи, которая занимается культурной и общественной деятельностью.

Елена Зеленская рассказала, как пострадало культурное наследие Украины во время войны с РФ и отметила, что опыт Республики Корея по сохранению культурного наследия понадобится Украине.

Елена Зеленская на встрече с Ким Кон Хи Фото: Елена Зеленская/Telegram

"Пользуясь случаем, передала супруге Президента приглашение на третий саммит первых леди и джентльменов. На предыдущем саммите, несмотря на воздушные тревоги, мы с коллегами со всего мира обсуждали восстановление страны, а на этом поговорим о ментальном восстановлении людей", — отметила Зеленская.

Для визита в Южную Корею супруга президента выбрала два эффектных образа. Сначала она появилась в белом костюме от украинского бренда A.M.G. Укороченный жакет отличал интересный крой в стиле кимоно. Образ первая леди дополнила сережками Guzema и винтажной золотой брошкой Yves Saint Laurent в виде снопа пшеницы.

Эффектный образ Елены Зеленской Фото: Елена Зеленская/Telegram

А первая леди Южной Кореи выбрала шелковую блузку в пастельных тонах, узкую юбку и черные туфельки. Встреча проходила в непринужденной обстановке и в знак уважения к гостье из Украины стол был украшен букетом в цветах украинского флага.

Эту брошь Елена Зеленская уже надевала на прием в ОАЭ ранее, когда получала награду из рук Хиллари Клинтон.

Второй образ первой леди Украины был от украинского бренда The Coat. Укороченную блузу первая леди украсила брошью с символикой своего фонда Olena Zelenska Foundation.

Синий костюм для официального визита Фото: Елена Зеленская/Telegram

Фонд сфокусирован на трех важных направлениях: гуманитарной помощи, образовании и медицине.

Напомним, ранее Фокус писал о первой леди Южной Кореи. Интересно, но Ким Кон Хи предпочитает, чтобы ее называли "жена президента". В последний раз она появлялась на приеме в Белом доме, который для нее и для ее супруга устроила чета Байденов. Тогда 50-летняя Ким Кон Хи поразила своим юным "кукольным" видом.