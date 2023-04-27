50-летняя первая леди Южной Кореи поразила своим "кукольным" видом

Ким Кон Хи предпочитает, чтобы ее называли "супруга президента". Вместе с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем она посетила вечер в Белом доме.

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Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден устроили грандиозный прием в Белом доме в честь президента Южной Кореи Юн Сок Еля и его супруги Ким Кон Хи. На ужине также присутствовали члены семьи Байдена и многие знаменитости, включая Анджелину Джоли с сыном Мэддоксом. Атмосфера на приеме царила непринужденная. Юн Сок Ель исполнил песню American Pie, а затем получил в подарок гитару, подписанную автором песни Доном МакКлином. Но главное звездой вечера стала его супруга, которая поразила своим "кукольным" обликом. Об этом пишет Daily Mail.

Во время официального визита президенты двух стран обсуждали военный пакт для противодействия растущей ядерной угрозе Северной Корее.

На ужине, состоявшемся в Восточном зале Белого дома под сотнями цветов сакуры, украшающими это место, Байден назвал своего южнокорейского коллегу "союзником и другом", а Юн Сок Ель назвал их сотрудничество "железным союзом", несмотря на просочившиеся документы, предполагающие, что США шпионил за Сеулом.

Для вечеринки 71-летняя Джилл Байден надела лиловое длинное вечернее платье-футляр от Reem Acra. Ким Кон Хи выбрала длинную белую юбку, белый жакет и перчатки.

Президенты США и Южной Кореи со своими супругами Фото: Getty Images

Меню для ужина в среду было разработано шеф-поваром Эдвардом Ли, корейско-американским шеф-поваром, который известен тем, что наполняет традиционную американскую классику корейскими ароматами.

"Я хотел взять некоторые из моих любимых американских блюд и немного поработать с ними. И так же я готовлю в своих ресторанах — просто добавляю к этому немного корейских штрихов. Опять же, это знакомо, но неожиданно, и это не традиционная корейская еда, а просто дает вам небольшой намек на корейский вкус", — сказал он.

Обеденный зал был декорирован цветами сакуры, ужин подавали на фарфоре администрации президента Джорджа Буша-младшего. Известно, что гости отведали Мэрилендский крабовый пирог, салат из кольраби и фенхеля, суп из тыквы и вяленой клубники, тушеные говяжьи ребрышки, а на десерт подали банановый сплит со свежими ягодами.

Столы украшали пионы – любимые цветы первой леди Южной Кореи, орхидеи, цветы вишни и азалии – символа Южной Кореи.

Визит Юна был приурочен к празднованию 70-летия союза США и Южной Кореи. Так что президенты обменялись подарками: Байдены подарили столик из красного дерева и вазу от корейско-американского художника. Также южнокорейский президент получил в подарок, кроме гитары, коробку с винтажными бейсбольными реликвиями, а его супруга – ожерелье с подвеской из сапфиров.

50-летняя Ким Кон Хи произвела фурор, появившись на вечере. Про первую леди Южной Кореи известно крайне мало. Она младше своего супруга на 12 лет. Детей у пары нет. Они поженились в 2012 году и Ким сообщила, что предпочитает обращение "жена президента". Она является директором и президентом художественной выставочной компании Covana Contents. Ранее ее обвиняли в неуплате налогов и в том, что она врала о своих связях со Школой бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета.

Президент Юн с супругой Фото: Office of the President Republic of Korea

Где президент Юн познакомился со своей супругой – точно неизвестно. Считается, что это произошло на художественной выставке.

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в очередной раз показал свою дочь Ким Чжу Э. Девочку считают его преемницей. Так как, хоть у Кима есть еще двое детей, но они никогда не появлялись с ним на публике.