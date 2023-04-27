50-річна перша леді Південної Кореї вразила своїм "ляльковим" виглядом

Кім Кон Хі вважає за краще, щоб її називали "дружина президента". Разом із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем вона відвідала вечір у Білому домі.

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Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден влаштували грандіозний прийом у Білому домі на честь президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та його дружини Кім Кон Хі. На вечері також були присутні члени родини Байдена та багато знаменитостей, включаючи Анджеліну Джолі із сином Меддоксом. Атмосфера на прийомі панувала невимушена. Юн Сок Йоль виконав пісню American Pie, а потім отримав у подарунок гітару, підписану автором пісні Доном МакКліном. Але головною зіркою вечора стала його дружина, яка вразила своїм "ляльковим" виглядом. Про це пише Daily Mail.

Під час офіційного візиту президенти двох країн обговорювали військовий пакт для протидії дедалі більшій ядерній загрозі Північній Кореї.

На вечері, що відбулася в Східній залі Білого дому під сотнями квітів сакури, що прикрашають це місце, Байден назвав свого південнокорейського колегу "союзником і другом", а Юн Сок Йоль назвав їхню співпрацю "залізним союзом", попри документи, які натякають на те, що США шпигували за Сеулом.

Для вечірки 71-річна Джилл Байден одягла фіолетову довгу вечірню сукню-футляр від Reem Acra. Кім Кон Хі обрала довгу білу спідницю, білий жакет і рукавички.

Президенти США та Південної Кореї зі своїми дружинами Фото: Getty Images

Меню для вечері в середу було розроблено шеф-кухарем Едвардом Лі, корейсько-американським шеф-кухарем, відомим тим, що наповнює традиційну американську класику корейськими ароматами.

"Я хотів взяти деякі з моїх улюблених американських страв і трохи попрацювати з ними. І так само я готую у своїх ресторанах — просто додаю до цього трохи корейських штрихів. Знову ж таки, це знайомо, але несподівано, і це не традиційна корейська їжа, а просто дає вам невеликий натяк на корейський смак", — сказав він.

Обідню залу було декоровано квітами сакури, вечерю подавали на фарфорі адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого. Відомо, що гості скуштували мерілендський крабовий пиріг, салат із кольрабі та фенхелю, гарбузовий суп і в'ялену полуницю, тушковані яловичі реберця, а на десерт подали банановий спліт зі свіжими ягодами.

Столи прикрашали півонії — улюблені квіти першої леді Південної Кореї, орхідеї, квіти вишні та азалії — символ Південної Кореї.

Візит Юна був присвячений святкуванню 70-річчя союзу США та Південної Кореї. Тож президенти обмінялися подарунками: Байдени подарували столик із червоного дерева та вазу від корейсько-американського художника. Також південнокорейський президент отримав у подарунок, окрім гітари, коробку з вінтажними бейсбольними реліквіями, а його дружина — намисто з підвіскою із сапфірів.

50-річна Кім Кон Хі викликала фурор, з'явившись на вечорі. Про першу леді Південної Кореї відомо дуже мало. Вона молодша за свого чоловіка на 12 років. Дітей у пари немає. Вони одружилися у 2012 році, і Кім повідомила, що їй більше до вподоби звернення "дружина президента". Вона є директоркою та президенткою художньої виставкової компанії Covana Contents. Раніше її звинувачували в несплаті податків і тому, що вона брехала про свої зв'язки зі Школою бізнесу Стерна Нью-Йоркського університету.

Президент Юн із дружиною Фото: Office of the President Republic of Korea

Де президент Юн познайомився зі своєю дружиною, достеменно невідомо. Вважається, що це сталося на мистецькій виставці.

Нагадаємо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин учергове показав свою дочку Кім Чжу Е. Дівчинку вважають його наступницею. Бо хоч у Кіма є ще двоє дітей, але вони ніколи не з'являлися з ним на публіці.