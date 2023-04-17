Кім Чен Ин узяв свою доньку-наступницю на футбольний матч

Лідер КНДР сходив на стадіон у Пхеньяні у день народження свого дідуся – Кім Ір Сена. У Північній Кореї в цей день називають "Днем сонця".

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав футбольний матч вихідного дня на День Сонця, найважливіше свято країни, присвячене дню народження його діда та засновника нації Кім Ір Сена. І вкотре Кім Чен Ин показав на публіці свою дочку, дев'ятирічну Кім Чжу Е. Про це пише La Prensa Latina.

Зважаючи на те, що Кім Чжу Е постійно з'являється разом зі своїм батьком на всіх головних подіях країни, її вважають наступницею диктатора. Нещодавно вони були присутні на випробувальному пуску нової твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-18". Також КНДР запустила балістичну ракету у бік Японії. На острові Хоккайдо було оголошено повітряну тривогу. Північна Корея запустила ракету з-під Пхеньяну.

Цього разу батько та дочка сходили на футбольний матч між членами кабінету міністрів та міністерством національної оборони у столиці КНДР. Судячи з фото, на трибунах були присутні лише військові.

Кім Чен Ин і Кім Чжу Е Фото: Yonhap

За повідомленням державних ЗМІ країни, гра закінчилася перемогою міністерства оборони з рахунком 5:3 після "захопливої" серії пенальті.

Матч між чиновниками та військовими Фото: Yonhap

Потім дві команди зіграли у перетягування канату та міністерство оборони знову перемогло.

Кім та його дочка відвідали аналогічний матч у лютому, коли його покійному батькові та попередньому лідеру Кім Чен Іру виповнився 81 рік.

Інформаційне агентство Yon Hap повідомило, що Кім Чен Ин віддав перевагу спортивним іграм та не відвідав Палац Сонця Кумсусан, де лежать забальзамовані тіла Кім Ір Сена і Кім Чен Іра. Раніше він завжди віддавав шану батькові та діду, відвідуючи мавзолей, але не цього року.

Інсайдери повідомили, що Кім Чен Ин, схоже, зосередився на зміцненні культу своєї особистості, а не на спробах обожнювати колишніх лідерів.

Також він відкрив будівництво 10 тисяч нових будинків у північному районі Пхеньяна Хвасон. Будинки збираються добудувати до 2025 року.

Варто зазначити, що Кім Чжу Е – не єдина дитина Кім Чен Ина. Відповідно до розвідданих Південної Кореї, у лідера КНДР троє дітей та старша дитина – хлопчик. Вважається, що діти Кіма народилися у 2010, 2013 та 2017 роках.

Але на публіці з'являється лише Кім Чжу Е. Північна Корея навіть випустила марки з фотографіями її та її батька на ракетному полігоні.

Раніше про її існування розповідав баскетболіст Денніс Родман, який відвідував КНДР у 2013 році.

У зверненні до неї засоби масової інформації використовують шанобливу форму мови та висловлювання типу "улюблена" і "шановна" дитина.

Кім Чен Ин і Кім Чжу Е Фото: Yonhap

Дослідник Чон Сон Чжан з аналітичного центру Sejong Institute каже, що Чжу Е дійсно була обрана наступницею. Він повідомляв, що Північна Корея демонструє рівень поваги, зарезервований для вищого лідера щодо неї, доводячи, що її роль виходить за межі символу майбутнього покоління країни.

Про дівчинку відомо небагато, навіть її точний вік залишається таємницею. Ймовірно їй від 9 до 11 років. Вона вчиться вдома, любить кататися на конях, плавати та кататися на лижах.

Джерела також повідомляють, що Кім Чжу Е вкрай непопулярна в КНДР через квітучий вигляд. Простий народ дорікає їй за те, що вона надто повна, тоді як їхні власні діти голодують.