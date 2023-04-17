Ким Чен Ын взял свою дочку-преемницу на футбольный матч

Лидер КНДР сходил на стадион в Пхеньяне в день рождения своего дедушки – Ким Ир Сена. В Северной Корее этот день называют "Днем солнца".

Related video

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил футбольный матч выходного дня в День Солнца, самый важный праздник страны, посвященный дню рождения его деда и основателя нации Ким Ир Сена. И в очередной раз Ким Чен Ын показал публике свою дочь, девятилетнюю Ким Чжу Э. Об этом пишет La Prensa Latina.

Судя по тому, что Ким Чжу Э постоянно появляется вместе со своим отцом на всех главных событиях страны, ее считают преемницей диктатора. Недавно они вместе присутствовали на испытательном пуске новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18". Также КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии. На острове Хоккайдо была объявлена воздушная тревога. Северная Корея запустила ракету из-под Пхеньяна.

В этот раз отец и дочь сходили на футбольный матч между членами кабинета министров и министерством национальной обороны в столице КНДР. Судя по фото, на трибунах присутствовали только военные.

Ким Чен Ын и Ким Чжу Э Фото: Yonhap

По сообщению государственных СМИ страны игра закончилась победой министерства обороны со счетом 5:3 после "захватывающей" серии пенальти.

Матч между чиновниками и военными Фото: Yonhap

Затем две команды сыграли в перетягивание каната и министерство обороны снова победило.

Ким и его дочь посетили аналогичный матч в феврале, когда его покойному отцу и предыдущему лидеру Ким Чен Иру исполнился 81 год.

Информационное агентство Yon Hap сообщило, что Ким Чен Ын предпочел спортивные игры посещению Дворца Солнца Кумсусан, где лежат забальзамированные тела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Ранее он всегда отдавал дань уважения отцу и деду, посещая мавзолей, но не в этом году.

Инсайдеры сообщили, что Ким Чен Ын, похоже, сосредоточился на укреплении культа своей личности, а не на попытках боготворить бывших лидеров.

Также он открыл строительство 10 000 новых домов в северном районе Пхеньяна Хвасон. Дома собираются достроить к 2025 году.

Стоит отметить, что Ким Чжу Э – не единственный ребенок Ким Чен Ына. Согласно разведданным Южной Кореи, у лидера КНДР трое детей и старший ребенок – мальчик. Считается, что дети Кима родились в 2010, 2013 и 2017 годах.

Но на публике появляется только Ким Чжу Э. Северная Корея даже выпустила марки с фотографиями ее и ее отца на ракетном полигоне.

Ранее о ее существовании рассказывал баскетболист Деннис Родман, который посещал КНДР в 2013 году.

В обращении к ней средства массовой информации используют уважительную форму речи и выражения типа "любимый" и "уважаемый" ребенок.

Ким Чен Ын и Ким Чжу Э Фото: Yonhap

Исследователь Чон Сон Чжан из аналитического центра Sejong Institute говорит, что Чжу Э действительно была выбрана преемницей. Он сообщал, что Северная Корея демонстрирует уровень почтения, зарезервированный для высшего лидера по отношению к ней, доказывая, что ее роль выходит за рамки символа будущего поколения страны.

Про девочку известно немного, даже ее точный возраст остается тайной. Вероятно, ей от 9 до 11 лет. Она учится на дому, любит кататься на лошадях, плавать и кататься на лыжах.

Источники также сообщают, что Ким Чжу Э крайне непопулярна в КНДР из-за своего цветущего вида. Простой народ упрекает ее в том, что она слишком полная, тогда как их собственные дети голодают.