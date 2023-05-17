Принцесса Диана, Милла Йовович и Мадонна. Топ-8 легендарных образов Каннского кинофестиваля
Каннский кинофестиваль — это выставка моды и гламура и так было с момента основания фестиваля, когда на красную дорожку выходили принцессы и самые известные личности в мире.
Трудно представить мероприятие более изысканное и в то же время игривое, недели Каннский кинофестиваль. Французская Ривьера накладывает отпечаток, а значит один из старейших и престижнейших кинофестивалей посещали не только кинозвезды, но монархи, супермодели, принцессы и прочие знаменитости.
Ведь Каннский кинофестиваль был задуман в 1939 году, а впервые проведен в 1946. И он всегда был шикарным и очаровательным. Ведь звезды позировали не только на красных дорожках, но и проводили время на пляжах и в роскошных ресторанах. Парад платьев на кинофестивале, как известно, является самым гламурным в этом сезоне. В Каннах есть строгий свод негласных правил: никаких шорт, только высокие каблуки и короткие юбки нежелательны. Некоторые из гостей нарушили кодекс, например, Мадонна, раздевшаяся до конического бюстгальтера Jean Paul Gaultier, Но другие, как принцесса Диана, прекрасно воплотили в себе то, что люди представляют себе, когда думают о подлинной элегантности.
Фокус собрал лучшие модные образы за прошедшие годы, которые до сих пор вдохновляют гостей Канн.
Элизабет Тэйлор, 1957
Элизабет Тейлор появилась на открытии Каннского кинофестиваля в 1957 году в компании своего третьего мужа, кинопродюсера Майкла Тодда.
Тодд продвигал свой новый фильм "Вокруг света за 80 дней". А Элизабет продемонстрировала весь блеск голливудского шика. Свой наряд она дополнила бриллиантовой тиарой – подарком от Тодда и меховым манто. И тем печальней знать, что счастье Лиз и Майкла продлилось недолго. Уже в 1958 году он погиб в авиакатастрофе.
Катрин Денев, 1966
Французская кинодива Катрин Денев была музой многих дизайнеров и частой гостьей Каннского кинофестиваля.
В 1966 она появилась в новаторском для тех времен блестящем платье от Yves Saint Laurent. Ив Сен-Лоран создал платье специально для Катрин и она сделала его культовым.
Принцесса Диана, 1987
Принцесса Диана и принц Чарльз посетили Каннский кинофестиваль в 1987 году. Для гала-вечера в честь британского актера сэра Алека Гиннесса принцесса выбрала бледно-голубое платье от любимого дизайнера Кэтрин Уокер.
Кэтрин позже рассказывала, что ее на создание роскошного наряда вдохновило платье Грейс Келли из фильма "Поймать вора". "Это была дань уважения одной модной гламурной принцессе другой", — рассказывала Уокер.
Мадонна, 1991 год
Культовый наряд, культовая персона и культовое фото.
Мадонна затмила всех гостей кинофестиваля, когда вышла на красную дорожку в одном только бюстгальтере от Jean Paul Gaultier, трусиках с высокой талией и атласной накидке. Конусный бюстгальтер стал одним из ее фирменных нарядов.
Шэрон Стоун, 1995
Шэрон Стоун для премьеры фильма "Нараспашку" рискнула выбрать рискованный наряд от Valentino.
Ее аталасная юбка была расстегнута, а под нею виднелись расшитые бисером шорты. Это был тот самый образ, который бы осудили на чопорном "Оскаре", но в расслабленных Каннах только приветствовали. Наряд Стоун сочли "умеренно скандальным".
Милла Йовович, 1997
Милла Йовович после фильма "Пятый элемент" стала настоящей звездой и подтвердила статус секс-символа. На красной дорожке Каннского кинофестиваля она решила продолжить тематику фантастического фильма и выбрала "голое" платье от Джона Гальяно.
Замысловатые украшения сделали его отличным от ее знаменитого белого боди, которое она носила в фильме, и которое также создал Гальяно, но цитирование было явным. "Нет ничего более кинематографичного, чем то, что она привносит панк-эстетику своего персонажа на красную дорожку", — говорила Тара Гонсалес, старший редактор отдела моды Harpers Bazaar.
Брюс Уиллис и Деми Мур 1997
Еще одна звездная пара на красной дорожке Каннского фестиваля в 1997 году привлекала всеобщее внимание: влюбленные Брюс Уиллис и Деми Мур.
В то время супруги, прожившие в браке 11 лет (с 1987 по 2000 год), были на премьере фильма "Пятый элемент", открывавшей фестиваль. Деми Мур была прекрасна с короткой стрижкой, лаконичном черном платье и летнем пальто с красными цветами.
Кейт Мосс и Джонни Депп, 1998
Кейт Мосс еще в 1990-х надевала винтажные наряды. До того как это стало новым негласным правилом и модным явлением. В 1998 году, на премьере фильма "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" она выглядела потрясающе в черном платье Jean Dessès 1950-х годов с перьями. И ее сопровождал самый популярный парень тех времен – Джонни Депп. Что еще нужно, чтобы произвести фурор.
Напомним, в этом году 76-й Каннский кинофестиваль будет проходить 12 дней, с 16 по 27 мая 2023 года.
Наряду с красной дорожкой в этом году состоится показ мод, поскольку Дуа Липа и Донателла Версаче готовятся к анонсу своего High Summer. женской коллекции "La Vacanza" 23 мая.
В Каннах уже состоялась первая премьера. Публике показали новый фильм Джонни Деппа и Майвенн Ле Беско "Жанна Дюбарри". Джонни, который вернулся в большое кино после судов с бывшей женой, на красной дорожке приветствовали овациями, а Пьер Ришар позировал вместе с ним.
Также Фокус собрал самые эффектные образы первого дня Каннского кинофестиваля 2023.