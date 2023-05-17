В Великобритании родились восемь щенков самой редкой породы собак в мире

Это первый случай в Великобритании, когда порода веттерхун дала потомство.

В Дорчестере, графство Дорсет, в семье Майка и Ники Ян в апреле появились на свет восемь щенков, которых родила их собака Аафке породы веттерхун, одной из самых редких в мире, пишет Daily Mail. Это первый случай в Великобритании.

Майк и его жена Ники, ученая-клиницист на пенсии, круглосуточно заботятся о малышах. Щенки уже вовсю готовятся к перезду в новые дома по всей стране.

Перед тем, как искать для Аафке кобеля для вязки, супруги показали трехлетнюю собаку голландскому эксперту, чтобы убедиться, что она является хорошим представителем породы. Затем им пришлось ждать, чтобы найти подходящего самца для спаривания, и они проехали 720 километров от своего дома до Хетерена в Голландии.

По словам Ники, новых хозяев для своих щенков они нашли через клуб породы.

"Сейчас малышам шесть недель, поэтому они едят твердую пищу, учатся сидеть и играть, и у них все хорошо. Я думаю, что Аафке немного надоело, что их так много, но она справилась потрясающе. Мы определенно были заняты. Они заняли весь дом и сад, и для двоих взрослых, присматривающих за ними, требуется полный рабочий день. Мне будет грустно видеть, как они уходят, но я также счастлива, что у них у всех есть прекрасные дома, в которые они могут отправиться", – говорит британка.

Аафке со своими малышами, которые скоро разъедутся в новые дома Фото: UK Stabyhoun Association

Ники отмечает, что они с мужем купили веттерхуна и стабихуна, поскольку считают, что "это прекрасные животные с приятным характером, из которых получаются прекрасные семейные собаки".

Супруги очень подружились с заводчиком Аафке и хозяевами Лекса, собаки, с которой повязали свою любимицу. Более того, владельцы Лекса приехали поприветствовать щенков.

"Все три щенка-девочки отправятся в дома, которые захотят иметь щенков в будущем, если их собаки подходят. И я думаю, что некоторые из владельцев мальчиков также захотят их вязать, чтобы это было хорошо для породы", – считают супруги.

Веттерхун – это голландский водяной спаниель. Первоначально порода выведена 400 лет назад в Нидерландах для охоты на мелкую дичь и водоплавающих птиц, отсюда и ее название. Она была почти уничтожена во время Второй мировой войны, когда Германия оккупировала их родину. Концентрированные усилия по разведению в 1950-х годах позволили вернуть ее, но сегодня по всему миру начитывается всего около тысячи особей, причем большинство из них – в их родной стране. Сейчас порода снова набирает популярность благодаря своему игривому и лояльному характеру.

"Мы надеемся, что в следующем десятилетии популяция веттерхунов в Великобритании увеличится с 50 до 100 особей. Этот помет – отличная новость и огромный толчок для того, чтобы порода продолжала восстанавливаться", – радуется Джейн Мосс, советник по разведению британской ассоциации Wetterhoun Association.

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