Настоящее сокровище. Пять самых редких пород собак в мире

Некоторые из этих пород сегодня оказались на грани полного исчезновения.

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Во всем мире официально насчитывается 360 пород собак, и каждый год появляются новые. Однако есть несколько пород, которые можно назвать настоящими бриллиантами из-за их редкости. Далеко не всем известны эти названия, поэтому портал Рetplan предлагает узнать о них побольше.

Норвежский лундехунд

Порода, название которой даже сложно выговорить, признана одной из самых редких на планете. Эта собака обладает качествами, которой не может похвастаться ни одна другая порода. Родом из Лофотенских островов, которые расположены напротив города Буде, за полярным кругом у норвежского побережья, этот невероятно красивый пес был выведен для охоты на птиц тупиков вдоль прибрежных скал. Из-за своей необычной охотничьей среды проворный норвежский лундехунд развил идеальные черты для лазания по скалистым утесам: шесть пальцев на каждой передней лапе, подвижные уши и настолько гибкая шея, что он может вытягиваться назад, чтобы коснуться позвоночника.

Этот вымирающий вид шпицев был на грани исчезновения во время Второй мировой войны, но его чудесным образом восстановили норвежские селекционеры и, к счастью, сегодня порода остается, хотя и в небольшом количестве. Норвежский лундехунд, известный своим веселым нравом и ласковым характером, станет идеальным питомцем для активных семей. Другие, более распространенные породы шпицев включают хаски, чау-чау и столь же похожих на лису сиба-ину.

Лаготто-романьоло

Кудрявый лаготто-романьоло (другие названия – озерная собака из Романьи, итальянская водяная собака, трюфельная собака), которого часто ошибочно принимают за пуделя, на самом деле – старейший водный ретривер в мире. Эта красивая редкая порода, появившаяся в XVI веке в итальянском регионе Романья, традиционно использовалась в качестве рабочей собаки для добычи уток с болот. Неудивительно, что лаготто-романьоло с их шерстяным, водонепроницаемым покровом, мускулистым телосложением и острым обонянием веками помогали в охоте на уток. Сейчас их используют в поиске трюфелей, а также в полиции в качестве собак, способных унюхать наркотики и прочие запрещенные вещества.

Древняя порода была на грани исчезновения в 1970-х годах, но специальная итальянская селекционная группа успела ее возродить. Сегодня лаготто-романьоло распространены в Италии, Швеции, Великобритании, Франции, США, Австралии.

Игривая по своей природе и легко поддающаяся дрессировке, лаготто стремится проводить время со своими владельцами и отправляться в пешие приключения. Владельцам стоит помнить, что отправляясь на прогулку, лаготто будет искать трюфели даже в соседнем парке и не обойдет вниманием ни одной лужи.

Азавак

Азавак – африканская борзая афро-азиатского типа, которая была выведена в регионе Сахель в Африке, где ее обучали охранять вигвамы кочевников в условиях пустыни. Она появилась в Европе около 1970 года из стран среднего течения реки Нигер, а также долины Азавак, чему и обязана названием породы. Это порода охотничьих собак, которые обнаруживают добычу, используя зрение, а не нюх.

Элегантная длинноногая борзая с палевым окрасом чем-то похожа на персидскую борзую салюки. Аазавак часто назывался его владельцами-кочевниками "idii n’illeli", что переводится как "борзая свободных людей". Примечательно, что азаваки по своему характеру похожи больше на кошек, чем на собак. У них независимый характер, и они могут быть очень застенчивыми с незнакомцами. Если же человек завоюет сердце азавака, то более верного и преданного компаньона не найти.

Оттерхаунд

Оттерхаунд – довольно крупная порода охотничьих собак, выведенная в Великобритании. Его вес может доходить до 52 кг. Он является одним из потомков бладхаунда и предков эрдельтерьера. Сегодня, по данным Кеннел-клуба, порода находится под очень большой угрозой исчезновения: гончая официально встречается реже, чем белый носорог, и в мире насчитывается менее тысячи особей. Считается, что оттерхаунды были выведены в Бордерсе в средневековый период, чтобы защитить рыбную промышленность от надоедливых выдр. Оттерхаунд может одинаково эффективно преследовать дичь и по воде и по земле. Для этого он обладает поистине уникальными характеристиками, особенно благодаря жирной, жесткой двухслойной шерсти и крепким перепончатым лапам. После того, как охоту на выдр запретили в Великобритании, порода почти исчезла. Сейчас делается все возможное, чтобы ее спасти.

Оттерхаундов ценят за их чувствительный и спокойный нрав, поэтому из них выходят отличные друзья для человека. Правда, стоит учесть, что эта порода очень неаккуратно ест и не против грязи.

Муди

Муди – венгерская пастушья собака. Она отличается смелостью и энергичностью, поэтому подходит для управления большими стадами. Считается, что эта уникальная собака с заостренными ушами и волнистой шерстью возникла в 1800-х годах и естественным образом развилась в результате скрещивания известных пород пуми и пули. Обладая высоким интеллектом и скоростью, муди часто используются для выпаса овец и крупного рогатого скота, и их также хвалят за то, что они являются эффективными сторожевыми псами.

Отдельно стоит отметить, что муди – отличные охранники и собаки-компаньоны. Их также используют для обнаружения наркотиков и в спасательных службах.

Название породы переводится как "угрюмая", однако эти собаки совершенно не отвечают ему. Муди известна своим оптимистичным и очень активным характером. Обладая неиссякаемой энергией и врожденным стремлением к исследованиям, умные и любознательные муди являются идеальным партнером для тех, кто любит активный отдых и времяпрепровождение на свежем воздухе. Они преданны своему человеку.

Поскольку существует менее 1000 особей, порода муди редко встречается за пределами ее восточноевропейской родины.

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