Вечная любовь. Топ-8 самых преданных пород собак

При фразе "преданный пес" сразу на ум приходит Хатико. Однако, кроме акиты, этим качеством обладают и другие породы.

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По мнению многих людей, собаки – это животные способные на безусловную любовь к своему человеку, в отличие от кошек, поэтому неудивительно, что они являются символом преданности. Кертис Келли, дрессировщица, специалист по поведению домашних животных и владелица Pet Parent Allies в Филадельфии, говорит о том, что лояльность собак, которую чаще всего и называют преданностью, заложена в них генетически.

По ее словам, исследование, проведенное в 2019 году в Университете Аризоны, выявило "131 место в ДНК собаки, которое может помочь сформировать 14 ключевых черт личности".

"Так, например, когда вы слышите о собаках, которые от природы умеют пасти, эта характеристика опекуна передавалась из поколения в поколение. Лояльность по этому определению передается собакам, которые более избирательны и предпочитают нескольких людей, которые хорошо связаны с их личностью", – говорит Келли. Среди главных признаков преданности собаки она называет следующие:

Собака подходит к человеку, когда ее зовут, как бы далеко она не была;

Часто заглядывает в глаза;

С готовностью исполняет просьбы и команды;

Старается побольше времени проводить рядом и присутствовать с хозяином в различных видах деятельности;

Тоскует в отсутствие хозяина и радостно мчится к двери, услышав его шаги.

Специалист выделила породы собак, которые выделяются особой преданностью человеку.

Ротвейлер

Несмотря на то, что ротвейлеры входят в список самых опасных пород собак, при должном воспитании и социализации это – лучшие животные для семьи и человека. В США, где эта порода является очень популярной, ротвейлеры считаются очень товарищескими и преданными. Эти выносливые и умные рабочие собаки на самом деле очень чувствительны и не любят, когда их оставляют дома одних. Правда, стоит помнить, что если ротвейлер решит, что его человеку угрожает опасность, он может отреагировать очень непредсказуемо.

Чихуахуа

Хоть размеры этой породы и оставляют желать лучшего, крошечные чихуахуа обладают огромным запасом любви, которые готовы всегда и всюду демонстрировать своему владельцу. Кроме преданности, эти собаки являются одними из самых долгоживущих пород собак, так что у их хозяев будет достаточно времени, чтобы насладиться обществом друг друга.

Немецкая овчарка

Если бы немецкие овчарки умели говорить и писать, они точно могли бы создать руководство по преданности. Они спокойные, уверенные в себе и всегда верные. Неудивительно, что так много героических историй о собаках рассказывают о немецких овчарках, которые идут на все ради своих людей. В шутку их называют собаками-"липучками", потому что они всегда по пятам ходят за своими хозяевами. Если собака правильно воспитана, а хозяин уделяет ей максимум времени, то более преданного животного в мире не сыскать.

Кокер-спаниель

Как только вы посмотрите в мягкие карие глаза кокер-спаниеля, вы утонете в них. Тем, кто мечтает о верной собаке, которая абсолютно счастлива делать все, что угодно, ладит с кошками и детьми, лучше кокер-спаниеля не найти. Она с легкостью приспосабливается к жизни в квартирах, домах и даже комнатах в обжещитии. Главное для нее – быть рядом со своим человеком.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер, будь он черным, шоколадным или золотистым, если уж завоевал сердце человека, то останется там навсегда. В течение 30 лет эта порода занимала первое место в списке самых популярных собак Американского клуба собаководства. Стойкий, верный и умный, лабрадор универсальный друг, который делает практически все. Он не только разделит с хозяином его приключения и путешествия, но и утешит в трудную минуту, а также поможет спасти жизнь. Неудивительно, что лабрадоров часто используют в качестве собак-терапевтов и спасателей.

Пиренеец

Пиренейская горная собака – порода, которая мало знакома рядовому обывателю, однако на ее характеристики преданности подобный факт никак не повлиял. Порода была очень любима королевскими особами Франции, а также пастухами. Белоснежного пса с длинной и густой шерстью называют комом любви, поскольку это очень преданная и человекоориентированная собака. Правда, охотничьи корни дают себя знать, и иногда пиренеец показывает характер, желая жить по своим правилам. Однако при своевременной дрессуре и социализации он станет прекрасным компаньоном и преданным другом.

Сенбернар

Порода, занявшая свое место в списке самых крупных собак, отличается не только большими размерами, но и не менее большим и любящим сердцем. У него бесконечное терпение к детям, которые хорошо к нему относятся. Благодаря врожденному интеллекту, сенбернары хорошо поддается бережному обучению и ценит непринужденную прогулку с хозяином каждый день.

Акита

Наверное, не найдется ни одного человека, который бы не слышал историю о преданном Хатико, который много лет ждал своего умершего хозяина на вокзале. Это – пес породы акита и негласный символ собачьей верности. Порода является одной из шести ценных национальных пород Японии. Если вы подойдете к очаровательной аките, а она вас не знает, ожидайте холодного приема. Она на 110% предана своим людям, игривая и ласковая с ними. К остальным она относится равнодушно и не в восторге, если ее личное пространство нарушается.

Ранее Фокус писал о том, какие породы собак самые красивые.