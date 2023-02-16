Безумовна любов. Топ 8 найвідданіших порід собак

При фразі "відданий пес" відразу на думку спадає Хатіко. Однак, крім акіти, цією рисою володіють і інші породи.

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На думку багатьох людей, собаки — це тварини, здатні на безумовну любов до своєї людини, на відміну від кішок, тому не дивно, що вони є символом відданості. Кертіс Келлі, дресирувальниця, фахівчиня з поведінки домашніх тварин та власниця Pet Parent Allies у Філадельфії, говорить про те, що лояльність собак, яку найчастіше і називають відданістю, закладена в них генетично.

За її словами, дослідження, проведене у 2019 році в Університеті Арізони, виявило "131 місце в ДНК собаки, яке може допомогти сформувати 14 ключових рис особистості".

"Так, наприклад, коли ви чуєте про собак, які від природи вміють пасти, ця характеристика опікуна передавалася з покоління в покоління. Лояльність за цим визначенням передається собакам, які добре пов'язані з їхньою особистістю", – каже Келлі. Серед головних ознак відданості собаки вона називає такі:

Собака підходить до людини, коли її кличуть, як би далеко вона не була;

Часто заглядає у вічі;

Охоче виконує прохання та команди;

Намагається більше часу проводити поруч і бути з господарем у різних видах діяльності;

Сумує за відсутності господаря і радісно мчить до дверей, почувши його кроки.

Фахівчиня виділила породи собак, які вирізняються особливою відданістю людині.

Ротвейлер

Попри те, що ротвейлери входять до списку найнебезпечніших порід собак, з належним вихованням та соціалізацією це — найкращі тварини для сім'ї та людини. У США, де ця порода дуже популярна, ротвейлери вважаються дуже товариськими і відданими. Ці витривалі й розумні собаки насправді дуже чутливі і не люблять, коли їх залишають вдома самих. Щоправда, варто пам'ятати, що якщо ротвейлер вирішить, що його людині загрожує небезпека, він може відреагувати дуже непередбачувано.

Чихуахуа

Хоча розміри цієї породи і залишають бажати кращого, крихітні чихуахуа мають величезний запас любові, які готові завжди і всюди демонструвати її своєму власнику. Окрім відданості, ці собаки є одними з довгоживучих порід собак, так що у їхніх господарів буде достатньо часу, щоб насолодитися суспільством одне одного.

Німецька вівчарка

Якби німецькі вівчарки вміли говорити та писати, вони точно могли б створити посібник із відданості. Вони спокійні, впевнені у собі і завжди вірні. Не дивно, що так багато героїчних історій про собак розповідають про німецьких вівчарок, які йдуть на все заради своїх людей. Жартом їх називають собаками-"липучками", тому що вони завжди по п'ятах ходять за своїми господарями. Якщо собака правильно вихована, а господар приділяє їй максимум часу, то відданішої тварини у світі не знайти.

Кокер-спанієль

Як тільки ви подивіться в м'які карі очі кокер-спанієля, ви втопитеся в них. Тим, хто мріє про вірного собаку, який абсолютно щасливий робити все, що завгодно, ладнає з кішками та дітьми, кращого за кокер-спанієля не знайти. Вони легко пристосовуються до життя в квартирах, будинках і навіть кімнатах в гуртожитку. Головне для собаки — бути поряд зі своєю людиною.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер, він чорний, шоколадний чи золотистий, якщо вже завоював серце людини, то залишиться там назавжди. Протягом 30 років ця порода займала перше місце у списку найпопулярніших собак Американського клубу собаківництва. Стійкий, вірний і розумний, лабрадор — універсальний друг, який робить практично все. Він не тільки розділить з господарем його пригоди та подорожі, але й втішить у скрутну хвилину, а також допоможе врятувати життя. Не дивно, що лабрадорів часто використовують як собак-терапевтів та рятувальників.

Піренеєць

Піренейська гірська собака — порода, яка мало знайома пересічному жителю, але на її характеристики відданості такий факт ніяк не вплинув. Порода була дуже улюблена королівськими особами Франції, а також пастухами. Білого пса з довгою і густою вовною називають клубочком любові, оскільки це дуже відданий і людиноорієнтований собака. Щоправда, мисливське коріння дає про себе знати, і іноді піренеєць показує характер, бажаючи жити за своїми правилами. Однак при своєчасній дресурі та соціалізації він стане чудовим компаньйоном та відданим другом.

Сенбернар

Порода, що зайняла своє місце в списку найбільших собак, відрізняється не тільки великими розмірами, але і не меншим серцем, що любить і любить. Він має нескінченне терпіння до дітей, які добре до нього ставляться. Завдяки вродженому інтелекту, сенбернар добре піддається дбайливому навчанню і цінує невимушену прогулянку з господарем щодня.

Акіта

Напевно, не знайдеться жодної людини, яка б не чула історію про відданого Хатіко, яка багато років чекав на свого померлого господаря на вокзалі. Це пес породи акіта і негласний символ собачої вірності. Порода є однією із шести цінних національних порід Японії. Якщо ви підійдете до чарівної акіти, а вона вас не знає, чекайте на холодний прийом. Вона на 110% віддана своїм людям, грайлива та ласкава з ними. До решти вона ставиться байдуже і не в захваті, якщо її особистий простір порушується.

Раніше Фокус писав про те, які породи собак найкрасивіші.