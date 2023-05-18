18 мая 2023 года: великомученицы Ирины Македонской — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ходить в гости к незамужним девушкам и сплетничать.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память великомученицы Ирины Македонской. Она известна тем, что выросла в языческой семье — была дочерью императора Лициния, но мудрец, который обучал ее был христианином и втайне рассказывал Ирине о Христе. Во взрослом возрасте она пыталась склонить своего отца к вере, за что была брошена под копыта лошадей, но животные не притронулись к ней. Также она спасла от смерти своего отца, в которого вселился дьявол. Позже стала провидицей.
Также 18 мая 2023 года в Украине празднуют День вышиванки, который ежегодно выпадает на третий четверг мая.
Что нельзя делать 18 мая:
- ходить в гости к незамужним девушкам;
- гулять после заката солнца;
- сплетничать;
- ругаться.
Народные приметы и поверья:
- дождливый день – уродит хлеб;
- черемуха зацвела к похолоданию;
- молния — к хорошему урожаю капусты;
- перестали щебетать птицы — к грозе;
- в воде купаются гуси – ждите тепло.
День ангела празднуют:
Варлаам, Ефрем, Ирина, Яков.
Родились в этот день:
1048 год — Омар Хайям (ум. 1131), персидский и таджикский поэт, математик, философ;
1920 год — Папа Римский Иоанн Павел II;
1993 год — Alekseev (наст. имя Никита Алексеев), украинский певец.
Также в этот день:
1804 год — Наполеон становится императором Франции;
1830 год — в США начинают промышленное производство первых газонокосилок;
1888 год — в США впервые демонстрируют первую граммофонную пластинку;
1920 год — Всеукраинская православная Церковная рада провозглашает Украинскую православную церковь автокефальной;
1949 год — в Нью-Йорке открывают первую вертолетную площадку.