18 мая 2023 года: великомученицы Ирины Македонской — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ходить в гости к незамужним девушкам и сплетничать.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память великомученицы Ирины Македонской. Она известна тем, что выросла в языческой семье — была дочерью императора Лициния, но мудрец, который обучал ее был христианином и втайне рассказывал Ирине о Христе. Во взрослом возрасте она пыталась склонить своего отца к вере, за что была брошена под копыта лошадей, но животные не притронулись к ней. Также она спасла от смерти своего отца, в которого вселился дьявол. Позже стала провидицей.

Также 18 мая 2023 года в Украине празднуют День вышиванки, который ежегодно выпадает на третий четверг мая.

Что нельзя делать 18 мая:

ходить в гости к незамужним девушкам;

гулять после заката солнца;

сплетничать;

ругаться.

Народные приметы и поверья:

дождливый день – уродит хлеб;

черемуха зацвела к похолоданию;

молния — к хорошему урожаю капусты;

перестали щебетать птицы — к грозе;

в воде купаются гуси – ждите тепло.

День ангела празднуют:

Варлаам, Ефрем, Ирина, Яков.

Родились в этот день:

1048 год — Омар Хайям (ум. 1131), персидский и таджикский поэт, математик, философ;

1920 год — Папа Римский Иоанн Павел II;

1993 год — Alekseev (наст. имя Никита Алексеев), украинский певец.

Также в этот день:

1804 год — Наполеон становится императором Франции;

1830 год — в США начинают промышленное производство первых газонокосилок;

1888 год — в США впервые демонстрируют первую граммофонную пластинку;

1920 год — Всеукраинская православная Церковная рада провозглашает Украинскую православную церковь автокефальной;

1949 год — в Нью-Йорке открывают первую вертолетную площадку.