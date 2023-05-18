Почему нельзя брить кошек и собак на лето: мнение специалистов

Исходя из лучших побуждений, владельцы животных могут сделать им хуже.

На улице воцарилась высокая температура, и многие владельцы кошек и собак с длинной густой шерстью спешат со своими питомцами к мастерам, чтобы побрить их. Таким образом они уверены, что помогут любимцам пережить летний зной. Однако, как пишет ресурс Pet Helpful, вопреки распространенному мнению, сбривать летом шерсть домашним животным не стоит, поскольку в этом нет никакой пользы.

Мех кошек и собак сильно отличается от человеческих волос и фактически помогает защитить их от жары и солнца. За некоторыми исключениями, ветеринары советуют владельцам домашних животных не сбривать шерсть своих пушистых друзей летом.

После бритья кошки подвергаются риску солнечных ожогов Фото: Фокус

Собаки и бритье: почему не стоит этого делать

Шерсть собак не нужно брить летом, чтобы сохранять прохладу. На самом деле, животное может с большей вероятностью перегреться, если останется без шерсти. Ведь она является природным изолятором и помогает им естественным образом регулировать температуру не только в холодную, но и в жаркую погоду: мех сохраняет тепло близко к телу в холода и удерживает прохладный воздух в жару. Бритье же помешает этой естественной системе терморегуляции.

Многие породы собак имеют двойную шерсть, которая сочетает в себе слой длинных жестких остевых волос с другим густым слоем коротких пушистых волос. Это двойное "пальто" водонепроницаемо и защищает животное от непогоды. Оно действует как изоляция от высоких и низких температур. Такие породы собак как лабрадор, ретривер, хаски и маламут – т.е. собаки с густым подшерстком после стрижки могут быть подвержены замедленному росту волос или даже алопеции (облысению). Эта особенность получила название фолликулярный арест и характеризуется замедленным ростом волос до 2-3 лет. Причина этой особенности не выявлена, считается, что под воздействием перепада температур волосяные фолликулы собаки переходят в состояние покоя.

Короткошерстные породы собак тоже не получают никакой пользы от бритья.

Кошки и бритье: почему лучшее – враг хорошего

Как и собак, кошек летом не рекомендуется стричь, поскольку они прекрасно приспособлены к регулированию собственной температуры тела и не получают никакой пользы от бритья летом. Мех защищает их как от холода, так и от сильной жары. Кошки, как и собаки, могут страдать от солнечных ожогов, если их побрить. Эти ожоги столь же болезненны для четвероногих существ, как и для людей, и часто приводят к раку кожи.

Частые стрижки или бритье кошек приведет к тому, что у них истончится шерсть и вырастет риск образования колтунов, кожа пересыхает и зудит, могут появиться очаги облысения.

При этом не стоит забывать, что для большинства животных стрижка и бритье – огромный стресс, который может привести к непредсказуемым последствиям вплоть до остановки сердца.

Исключение из правил

Однако существуют ситуации, когда без стрижки животного все же не обойтись. Среди собак существуют определенные породы с очень густой или длинной шерстью, которых полезно подстричь. При этом именно подстричь, а не побрить животное, чтобы у него осталось достаточно шерсти для защиты от ожогов.

Как правило, периодическая стрижка ножницами необходима породам собак без подшерстка, с быстро растущей шерстью: ши-тцу, терьерам, спаниелям, йоркширам, пуделям и т.п. Стрижка выступает как часть соблюдения гигиены питомца, т.к. зачастую образуются свалянные комки, называемые колтунами. Постоянное вычесывание и стрижка избавят питомца от воспаления кожи, экзем. Кроме того, владельцы длинношерстных собак могут немного укоротить зону шерсти на животе и лапах – для защиты от клещей.

Пудели нуждаются в периодическом подстригании Фото: Getty

Если у собаки или кошки образовались колтуны. В случае, когда нет возможности их состричь или вычесать, тогда придется побрить.

Подготовка к операции. В этом случае ветеринару придется сбривать шерсть животному, чтобы она не мешала во время хирургического вмешательства.

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