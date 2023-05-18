Меган Маркл "отправила скрытое послание" королевской семье своим "золотым" образом

Наряд бывшей американской актрисы оценивается в 12 тысяч долларов.

Меган Маркл "отправила скрытое послание" королевской семье своим новым образом. Об этом пишет Page Six.

Бывшая американская актриса получила награду Women of Vision 2023 на гала-концерте в Нью-Йорке, и ее мерцающее платье ознаменовало отход от ее королевского гардероба, показывающего, что она больше не пытается "слиться".

Надев платье без рукавов с тонким вырезом на животе, герцогиня Сассекская сияла, принимая награду от Глории Стайнем — и ее платье могло содержать скрытое послание королевской семье Великобритании.

Меган Маркл Фото: Getty Images

В то время как 41-летняя Меган Маркл, как известно, носила постоянно нейтральные цвета, такие как черный, белый и бежевый, чтобы не "выделяться" как старшее лицо королевской семьи, на этой церемонии награждения она продемонстрировала яркое "золотое" платье, которое больше напоминала ее бывший гардероб, когда она была голливудской звездой.

"Я редко одевалась в цветное", — сказала мама двоих в третьем эпизоде документального сериала "Гарри и Меган", вспоминая о том времени, когда она была членом королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Маркл, вышедшая замуж за принца Гарри в 2018 году, добавила, что "была мысль об этом", объяснив, что она не хочет носить тот же оттенок, что и другой член семьи на мероприятиях.

Вместе со своим смелым золотым платьем она надела золотые туфли на шпильке Tom Ford ($1350), добавила клатч Carolina Herrera и пару сережек J. Crew.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл могли повторить трагическую судьбу принцессы Дианы.

Также Фокус писал о значительной сумме, которую герцоги Сассекские тратят на охрану.