Меган Маркл и принц Гарри могли попасть в аварию из-за погони папарацци

Агрессивные папарацци преследовали машину Меган Маркл и принца Гарри больше двух часов.

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Представитель герцога и герцогини Сассекских заявил, что их машину более двух часов преследовали "крайне агрессивные папарацци", которые создали аварийную ситуацию. Об этом пишет People.

"Прошлой ночью герцог и герцогиня Сассекские и мисс Рэгланд были вовлечены в почти катастрофическую автомобильную погоню от группы крайне агрессивных папарацци в течении двух часов, что привело к многочисленным близким столкновениям с участием других водителей на дороге, пешеходов и двух офицеров полиции Нью-Йорка. Хотя быть публичной фигурой вызывает определенный интерес со стороны общественности, это никогда не должно происходить за счет чьей-либо безопасности", — рассказал представитель пары.

Представитель также сказал: "Распространение этих изображений, учитывая способы их получения, поощряет крайне навязчивую практику, опасную для всех участников".

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Как известно, принц Гарри, Меган Маркл и ее мать Дория Рэгланд возвращались в частную резиденцию друга, где они остановились в Нью-Йорке. 6 затемненных автомобилей преследовали их машину, ехали на красный свет, ехали задним ходом по улице с односторонним движением, ехали по тротуару, разговаривали по телефону и фотографировали, пытаясь заснять пару и Дорию.

В заявлении Департамента полиции Нью-Йорка говорится: "В среду вечером, 16 мая, полиция Нью-Йорка оказала помощь группе частной охраны, защищавшей герцога и герцогиню Сассекских. Было много фотографов, которые усложнили их транспортировку. Герцог и герцогиня Сассекские прибыли в пункт назначения, и в связи с этим не было сообщений о столкновениях, вызовах, травмах или арестах".

Напомним, в этот вечер Меган Маркл стала почетным гостем на мероприятии, получив награду Women of Vision от Глории Стайнем, легендарной феминистки и соучредительницы Фонда для женщин. 89-летняя Стайнем вручила герцогине Сассекской награду за "ее глобальную деятельность по расширению прав и возможностей женщин и девочек" в честь 50-летия фонда.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл и принц Гарри неожиданно посетили центр для подростков.