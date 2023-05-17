Меган Маркл і принц Гаррі могли потрапити в аварію через переслідування папараці

Агресивні папараці переслідували машину Меган Маркл і принца Гаррі більш ніж дві години.

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Представник герцога та герцогині Сассекських заявив, що їхню машину понад дві години переслідували "вкрай агресивні папараці", які створили аварійну ситуацію. Про це пише People.

"Минулої ночі герцог і герцогиня Сассекські та міс Регланд були залучені в майже катастрофічну автомобільну погоню від групи вкрай агресивних папараці протягом двох годин, що призвело до численних близьких зіткнень за участю інших водіїв на дорозі, пішоходів і двох офіцерів поліції Нью-Йорка. Хоча бути публічною фігурою викликає певний інтерес із боку громадськості, це ніколи не повинно відбуватися за рахунок чиєїсь безпеки", — розповів представник пари.

Представник також сказав: "Поширення цих зображень із огляду на способи їх отримання заохочує вкрай нав'язливу практику, небезпечну для всіх учасників".

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

Як відомо, принц Гаррі, Меган Маркл і її мати Дорія Регланд поверталися до приватної резиденції друга, де вони зупинилися в Нью-Йорку. 6 затемнених автомобілів переслідували їхню машину, їхали на червоне світло, їхали заднім ходом по вулиці з одностороннім рухом, їхали по тротуару, розмовляли по телефону та фотографували, намагаючись зняти пару й Дорію.

У заяві Департаменту поліції Нью-Йорка йдеться: "У середу ввечері, 16 травня, поліція Нью-Йорка надала допомогу групі приватної охорони, яка захищала герцога та герцогиню Сассекських. Було багато фотографів, які ускладнили їхнє транспортування. Герцог і герцогиня Сассекські прибули в пункт, і у зв'язку з цим не було повідомлень про зіткнення, виклики, травми або арешти".

Нагадаємо, цього вечора Меган Маркл стала почесною гостею на заході, отримавши нагороду Women of Vision від Глорії Стайнем, легендарної феміністки та співзасновниці Фонду для жінок. 89-річна Стайнем вручила герцогині Сассекській нагороду за "її глобальну діяльність із розширення прав і можливостей жінок та дівчаток" на честь 50-річчя фонду.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл і принц Гаррі несподівано відвідали центр для підлітків.