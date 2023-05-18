Леди Гага похвасталась идеальным прессом в укороченной футболке

Леди Гага занимается по пять раз в неделю с личным тренером в спортзале.

37-летняя американская актриса и певица Леди Гага продемонстрировала результаты многочасовых занятий в спортзале, появившись на улицах Лос-Анджелеса в сером укороченном топе, который был по моде разорван, чтобы обнажить не только скульптурный живот, но и часть бюстгальтера, пишут западные СМИ.

Образ она дополнила легким жакетом с красными и белыми сердечками и надела черные леггинсы с высокой талией в спортивном стиле. Волосы певицы свободно спадали на плечи, а глаза были спрятаны за солнцезащитными очками. Завершали ансамбль черные удобные лофферы. Из украшений на ней виднелась золотая цепочка с крестиком.

Артистка давно занимается спортом под руководством своего личного тренера Харли Пастернака. По его словам, он тренирует знаменитость по 35 минут пять раз в неделю, отдавая предпочтение силовым упражнениям. Пастернак подчеркивает, что артистка часто выступает в откровенных нарядах, поэтому идеально накачанный пресс – ее главный запрос на занятиях.

Сейчас Леди Гага занята в съемках сиквела "Джокера", где играет Харли Куинн. Ее партнером на съемочной площадке является Хоакин Феникс. Продолжение получившего признание критиков фильма снимает Тодд Филлипс, который также написал сценарий в соавторстве со Скоттом Сильвером. Куинн – персонаж, изначально созданный, как комический персонаж злодейского Джокера.

История ее происхождения заключается в том, что она была психиатром в приюте Аркхэм в Готэм-сити и носила имя доктор Харлин Куинзель. В комиксах она влюбляется в Джокера, который был ее пациентом, и в итоге становится его сообщницей и любовницей. Премьера картины запланирована на 4 октября 2024 года.

Ранее Фокус писал, что Леди Гага стала сопредседателем Комитета президента США по искусству и гуманитарным наукам.