Леди Гага стала сопредседателем Комитета президента США по искусству и гуманитарным наукам

Среди других членов комитета Джордж Клуни, Дженнифер Гарнер, Трой Коцур, Брюс Коэн, Шонда Раймс, Керри Вашингтон и другие.

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36-летняя американская певица и актриса Леди Гага и 61-летний продюсер Брюс Коэн были назначены сопредседателями Комитета президента Джо Байдена по искусству и гуманитарным наукам, совета, в который входят ведущие деятели искусства. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Комитет, созданный в 1982 году при администрации Рональда Рейгана, консультирует президента и руководителей культурных агентств о путях повышения значения искусства, в том числе за счет федеральной поддержки.

В 2017 году оставшиеся члены комитета эпохи Обамы подали в отставку в знак протеста против реакции Трампа на беспорядки в Шарлоттсвилле. В прошлом году Байден объявил, что возрождает комитет, который был распущен во время президентства Дональда Трампа.

Леди Гага на инаугурации Джо Байдена Фото: Getty Images

В приказе Байден пообещал, что его администрация будет "поддерживать культурную жизнеспособность Соединенных Штатов, продвигая искусство, гуманитарные науки, а также музейные и библиотечные услуги", в том числе когда речь идет о повышении справедливости, доступности и возможностей. Приказ также обязуется "укреплять творческую и культурную экономику Америки, в том числе путем улучшения и расширения возможностей для художников, ученых-гуманитариев, студентов, преподавателей и специалистов по культурному наследию, а также музеев, библиотек, архивов, исторических мест, колледжей и университетов и других учреждений, поддерживающих их работу".

Ранее Фокус писал, что Леди Гага поразила своим выступлением на "Оскаре-2023".