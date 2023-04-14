Леді Гага стала співголовою Комітету президента США з мистецтва та гуманітарних наук

Серед інших членів комітету Джордж Клуні, Дженніфер Гарнер, Трой Коцур, Брюс Коен, Шонда Раймс, Керрі Вашингтон та інші.

Related video

36-річна американська співачка та акторка Леді Гага та 61-річний продюсер Брюс Коен були призначені співголовами Комітету президента Джо Байдена з мистецтва та гуманітарних наук, ради, до якої входять провідні митці. Про це йдеться на сайті Білого дому.

Комітет, створений у 1982 році при адміністрації Рональда Рейгана, консультує президента та керівників культурних агенцій про шляхи підвищення значення мистецтва, зокрема за рахунок федеральної підтримки.

У 2017 році члени комітету епохи Обами, що залишилися, подали у відставку на знак протесту проти реакції Трампа на заворушення в Шарлоттсвіллі. Минулого року Байден оголосив, що відроджує комітет, розпущений під час президентства Дональда Трампа.

Леді Гага на інавгурації Джо Байдена Фото: Getty Images

У наказі Байден пообіцяв, що його адміністрація "підтримуватиме культурну життєздатність Сполучених Штатів, просуваючи мистецтво, гуманітарні науки, а також музейні та бібліотечні послуги", зокрема коли йдеться про підвищення справедливості, доступності та можливостей. Наказ також зобов'язується "зміцнювати творчу та культурну економіку Америки, в тому числі шляхом покращення та розширення можливостей для художників, учених-гуманітаріїв, студентів, викладачів та фахівців з культурної спадщини, а також музеїв, бібліотек, архівів, історичних місць, коледжів та університетів та інших установ, які підтримують їхню роботу".

Раніше Фокус писав, що Леді Гага вразила своїм виступом на "Оскарі-2023".