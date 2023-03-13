У джинсах, футболці та без макіяжу. Леді Гага вразила виступом на "Оскарі-2023" (відео)

Перед тим, як заспівати, артистка зізналася, що ця композиція для неї "глибоко особиста".

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Американська співачка й акторка Леді Гага, номінована на "Оскар" у категорії за найкращу оригінальну пісню Hold My Hand ("Тримай мене за руку") з фільму "Найращий стрілець: Маверік", виступила на 95-ій церемонії нагородження перед багатотисячною залою.

І якщо на червоній доріжці вона сяяла в розкішній і дуже сміливій сукні від Versace, то на сцену вона вийшла в абсолютно негламурному образі. На ній були рвані джинси, майка та повна відсутність макіяжу.

Перед тим, як заспівати, артистка звернулася до зали:

"Це глибоко особисте для мене, і я думаю, що ми всі потрібні одне одному, нам потрібно багато любові, щоб іти по цьому життю. І всім нам іноді потрібен герой, навколо нас є герої. У скромних місцях, але ви можете виявити, що можете бути своїм власним героєм, навіть якщо ви почуваєтеся зламаним усередині”.

Леді Гага виконала пісню дуже емоційно, зворушивши зал.

Зрештою, вона не отримала другу статуетку. Премія пішла індійським кінематографістам за пісню "Naatu Naatu" з фільму "RRR: Поруч реве революція".

Окрім Леді Гаги, зі своєю піснею на сцену вийшла й вагітна вдруге Ріанна, яка також була номінована на "Оскар" за композицію Lift me up, яка стала саундтреком до фільму: "Чорна пантера: Ваканда назавжди".

Нагадаємо, Фокус писав, хто став цьогорічним переможцем премії.