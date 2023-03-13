В джинсах, футболке и без макияжа. Леди Гага поразила выступлением на "Оскаре-2023" (видео)

Перед тем, как спеть, артистка призналась, что эта композиция для нее – "глубоко личная".

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Американская певица и актриса Леди Гага, номинированная на "Оскар" в категории за лучшую оригинальную песню "Hold My Hand" ("Держи меня за руку") из фильма "Лучший стрелок: Маверик", выступила на 95-ой церемонии награждения перед многотысячным залом.

И если на ковровой дорожке она блистала в роскошном и очень смелом платье от Versace, то на сцену она вышла в совершенно негламурном образе. На ней были ованые джинсы, майка и полное отсутствие макияжа.

Перед тем, как запеть, артистка обратилась к залу:

"Это глубоко личное для меня, и я думаю, что мы все нужны друг другу, нам нужно много любви, чтобы идти по этой жизни. И всем нам иногда нужен герой, вокруг нас есть герои. В скромных местах, но вы можете обнаружить, что можете быть своим собственным героем, даже если вы чувствуете себя сломленным внутри".

Леди Гага исполнила песню очень эмоционально, растрогав зал.

В конечном итоге она не получила вторую статуэтку. Премия ушла индийским кинематографистам за песню "Naatu Naatu" из фильма "RRR: Рядом ревет революция".

Кроме Леди Гаги, со своей песней на сцену вышла и беременная второй раз Рианна, которая также была номинирована на "Оскар" за композицию "Lift me up", ставшую саундтреком к фильму: "Черная пантера: Ваканда навеки".

Напомним, Фокус писал, кто стал победителями премии в этом году.