Королева Камилла выбирает такую же сумочку, как у Меган Маркл (фото)

Раньше герцогиня Сассекская уже выходила в свет с таким аксессуаром.

Королева Камилла вышла на публику с такой же сумочкой, как у Меган Маркл. Об этом пишет Page Six.

Новая королева Великобритании и король Чарльз III отправились на встречу с публикой в лондонском районе Ковент-Гарден, и супруга монарха взяла с собой знакомую сумочку на их первое совместное событие после коронации пары 6 мая 2023 года.

75-летняя Камилла была в бирюзовом платье-пальто и белом шелковом шарфе, дополнив образ темно-коричневой сумкой с верхней ручкой ($452) от Charlotte Elizabeth, британского бренда, который когда-то носила Меган Маркл.

Королева Камилла в Лондоне Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская "выгуляла" свою каштановую сумочку Bloomsbury ($477) во время поездки в Северную Ирландию в 2018 году.

Тем временем Камилла в 2023 представила обновленную форму такой же сумки, выбрав более лаконичный стиль Mayflower от Шарлотты Элизабет, который доступен только для предварительного заказа.

Джонс говорит, что личный секретарь Камиллы попросил каталог "много месяцев назад" после того, как королевское лицо проявило интерес к бренду и его истории.

Несмотря на то, что дизайнер лично "отвезла ее в Clarence House", она не знала, когда и возьмет ли королева сумку Mayflower, сказав, что она была "в восторге", увидев Камиллу с аксессуаром на публике.

Меган Маркл в 2018 Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл неспроста выбрала "золотой" наряд на вручение премии.

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