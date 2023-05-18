Дочь Мадонны снялась в прозрачном комбинезоне для журнала "W"

Восходящая звезда надела откровенный образ для поп-выпуска модного глянца.

26-летняя дочь поп-иконы Мадонны Лурдес Леон украсила обложку журнала "W". В своем Instagram-аккаунте певица поделилась серией закулисных снимков со своей недавней пикантной фотосессии. В интервью глянцу девушка также рассказала о своем сотрудничестве с нью-йоркским звукозаписывающим лейблом Chemical. X. Об этом пишет People.

На фото Лурдес Леон, которая также известна под псевдонимом Лолахол, растянулась на красном бильярдном столе в прозрачном черном кружевном комбинезоне, сверху которого она надела корсет и завершила образ туфлями Christian Louboutin.

На одном снимке она стоит на четвереньках и смотрит в камеру. Девушка также добавила размытую фотографию себя, на которой держала рукой закинутую ногу.

Юная звезда также позировала для фотографий на фоне зеркала со своим лейблом из пяти человек. В интервью изданию она рассказала о том, как легко сравнивать себя с другими в Нью-Йорке.

"В этом городе много разговоров и много критики. Очень легко обидеться на себя и почувствовать себя невдохновленной или дерьмовой, потому что все остальные художники. Все делают все. Может показаться: "Почему я здесь? Почему это важно? Почему это актуально?", — сказала Леон.

Ранее Фокус писал, что Лурдес Леон призналась, что она "ничто без своей семьи".