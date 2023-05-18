Другая невеста. Что известно о сестре принцессы Дианы, которую хотели выдать замуж за Чарльза

Старшая сестра Дианы, леди Сара Спенсер могла стать принцессой вместо сестры, а потом и королевой, но она выбрала брак по любви.

Все знают о том, что принц Чарльз женился на Диане Спенсер из древнего и уважаемого рода графов Спенсеров. Из этого же рода, но другой ветви был сэр Уинстон Черчилль. Но изначально в жены наследнику британского престола пророчили другую девушку Спенсер – леди Сару, старшую сестру Дианы. Но она выбрала брак по любви. Об этом пишет Daily Mail.

Об этой любовной истории в нашумевшем сериале "Корона" упоминается вскользь, а сестры Дианы не слишком публичные личности. Но долгое время ходили слухи, что леди Сара была зла на Диану, потому что она якобы отбила у нее жениха. Но биограф Дианы, Эндрю Мортон, заверял, что это не правда. Сестры были близки, и Сара часто сопровождала Диану в зарубежных поездках.

Леди Сара и принцесса Диана

Тем не менее день свадьбы Дианы вполне мог бы стать днем королевской свадьбы для леди Сары, если бы она разыграла свои карты по-другому. Некоторое время она была в центре слухов о планах помолвки Чарльза в конце 1970-х годов.

Отец Дианы, Эдвард Джон "Джонни", 8-й граф Спенсер и виконт Олторп был женат на Фрэнсис Рут Рош, младшей дочери 4-го барона Фермоя. Свадьба прошла в Вестминстерском аббатстве. У пары было пятеро детей: Сара, Джейн, Джон, Диана и Чарльз, нынешний граф Спенсер.

Их сын Джон умер через десять часов после рождения, а брак, судя по слухам, был несчастливым. Фрэнсис после развелась с супругом. А мачеху дети невзлюбили. Принцесса Диана после раскаивалась в этом.

Принц Чарльз сначала познакомился с леди Сарой. И они были довольно близки. В 1977 году они вместе ездили на охоту, а сама Сара даже собирала газетные вырезки с упоминанием себя и принца, чтобы после "показать внукам". В 1978 году они вместе с Чарльзом съездили на лыжный курорт Клостерс в Швейцарии. А после 22-летняя леди Сара сказала журналистам, что хоть это и был прекрасный отпуск, но о помолвке не может быть и речи.

Леди Сара Спенсер и принц Чарльз на матче по поло Фото: Getty Images

"У меня нет шансов выйти за него замуж. Я не влюблена в него. И я бы не вышла замуж за того, кого не люблю, будь он мусорщиком или королем Англии. Если бы он попросил меня, я бы отказала ему. Я выйду замуж только по любви", — к тому времени Чарльз уже был знаком с Дианой. И позже Сара шутила перед их свадьбой, что стала "амуром", сведя их вместе.

Когда брак Чарльза и Дианы распался, леди Сара часто сопровождала свою сестру в официальных визитах в качестве одной из ее фрейлин. После смерти Дианы леди Сара стала президентом Мемориального фонда Дианы, принцессы Уэльской, прежде чем он закрылся в 2012 году.

Принцесса Диана с сестрами и директором школы (в центре): в синем костюме - леди Джейн, в сером костюме - леди Сара Фото: Getty Images

Она и ее сестра Джейн Феллоуз поддерживали принцев Гарри и Уильяма после смерти их матери. И она же сопровождала тело сестры из Парижа в Англию.

Леди Сара Спенсер вышла замуж по любви, как и обещала, за Нила Маккоркодейла, сына известного шотландского спортсмена. Очаровательную церемонию провели в церкви Святой Марии в Грейт-Брингтоне неподалеку от семейного поместья Спенсеров 17 мая 1980 года. И на леди Саре была знаменитая тиара Спенсеров, которую позже на свою свадьбу наденет Диана.

Пара жената и по сей день, у них трое детей: Эмили, Селия и Джордж. Сара и Нил живут в Линкольншире.

Леди Сара присутствовала на свадьбе племянника, принца Уильяма, и Кейт Миддлтон. А также на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Леди Сара на свадьбе принца Гарри

Напомним, ранее умерла тетя принцессы Дианы, Мэри Рош. Журналисты думали, что принцы Уильям и Гарри встретятся на похоронах близкой родственницы, но этого не случилось.