Принц Гарри и принц Уильям могут встретиться на похоронах родственницы

На днях умерла родная тетя принцессы Дианы, Мэри Рош.

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В Британии скончалась родная тетя покойной принцессы Дианы – Мэри Рош. Ей было 88 лет. Так что принцы Гарри и Уильям теоретически могут встретиться на похоронах близкой родственницы. Однако никаких заявлений пока не поступало. Об этом пишет Daily Mail.

Мать принцессы Дианы, Фрэнсис Рут Шанд Кидд, была дочерью Мориса Роша, 4-го барона Фермоя. Ее первый брак с Джоном Спенсером, 8-ым графом Спенсером, от которого она родила пятерых детей, был несчастливым. Муж ее бил, так что, когда младшему ребенку было три года, Фрэнсис бросила мужа и ушла к любовнику, Питеру Шанду Кидду, бизнесмену из Австралии. Мать Дианы скончалась в 2004 году. Принцы Уильям и Гарри были на ее похоронах.

У Фрэнсис был брат Эдмунд и сестра Мэри. Женщины были дружны. Также Мэри Рош была одной из немногих, кто скептически отнесся к решению Дианы выйти замуж за принца Чарльза.

Она заметила, что ее племянница выглядела "несчастной" на предсвадебном приеме в 1981 году в Букингемском дворце, тогда как другие утверждали, что будущая принцесса Уэльская счастлива.

"Я просто помню, как она была недовольна этим приемом", — призналась она позже.

Позже Мэри говрила, что считала свою 20-летнюю племянницу несовместимой с будущим королем Чарльзом, которому тогда было 33 года.

"Они находились на очень разных стадиях развития. Диана была молода и имела ограниченный жизненный опыт, а принц Чарльз уже был великим мыслителем. Он много читал. Это были, наверное, очень разные люди", — говорила тетя Дианы.

[ + – ] Мэри Рош (в синем платье) была не слишком публичной особой

Смерть Дианы была не единственной трагедией, которую пережила Мэри. Ее первый бывший муж, член парламента от консерваторов сэр Энтони Берри, был убит ИРА во время взрыва в отеле Брайтона в 1984 году. Он был сыном бывшего совладельца The Daily Telegraph Гомера Берри, 1-го виконта Кемсли.

Мэри выходила замуж и разводилась еще дважды. Ее сестра Фрэнсис, мать Дианы, умерла в 2004 году в возрасте 68 лет. Их брат Эдмунд, унаследовавший титул барона Фермоя, застрелился в 1984 году, после продолжительной депрессии. В браках Мэри родила четверых детей.

Но надежда на то, что смерть родственницы примирит принцев, крайне мала. До сих пор неясно, приедет ли принц Гарри и Меган Маркл на коронацию короля Карла в мае.

Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили, что получили приглашение на коронацию, но не уточнили, приедут ли они на нее.

Коронация, которую должны увидеть миллионы людей в Великобритании и, возможно, миллиарды людей по всему миру, состоится 6 мая — в тот же день, когда Арчи, сыну Гарри, исполнится четыре года.

Ранее стало известно, что коттедж Фрогмор, где Гарри и Меган жили до "Мегзита" более не является их резиденцией. Король выгнал их из имения.