Принц Гарри и принц Уильям могут встретиться на похоронах родственницы
На днях умерла родная тетя принцессы Дианы, Мэри Рош.
В Британии скончалась родная тетя покойной принцессы Дианы – Мэри Рош. Ей было 88 лет. Так что принцы Гарри и Уильям теоретически могут встретиться на похоронах близкой родственницы. Однако никаких заявлений пока не поступало. Об этом пишет Daily Mail.
Мать принцессы Дианы, Фрэнсис Рут Шанд Кидд, была дочерью Мориса Роша, 4-го барона Фермоя. Ее первый брак с Джоном Спенсером, 8-ым графом Спенсером, от которого она родила пятерых детей, был несчастливым. Муж ее бил, так что, когда младшему ребенку было три года, Фрэнсис бросила мужа и ушла к любовнику, Питеру Шанду Кидду, бизнесмену из Австралии. Мать Дианы скончалась в 2004 году. Принцы Уильям и Гарри были на ее похоронах.
У Фрэнсис был брат Эдмунд и сестра Мэри. Женщины были дружны. Также Мэри Рош была одной из немногих, кто скептически отнесся к решению Дианы выйти замуж за принца Чарльза.
Она заметила, что ее племянница выглядела "несчастной" на предсвадебном приеме в 1981 году в Букингемском дворце, тогда как другие утверждали, что будущая принцесса Уэльская счастлива.
"Я просто помню, как она была недовольна этим приемом", — призналась она позже.
Позже Мэри говрила, что считала свою 20-летнюю племянницу несовместимой с будущим королем Чарльзом, которому тогда было 33 года.
"Они находились на очень разных стадиях развития. Диана была молода и имела ограниченный жизненный опыт, а принц Чарльз уже был великим мыслителем. Он много читал. Это были, наверное, очень разные люди", — говорила тетя Дианы.
Смерть Дианы была не единственной трагедией, которую пережила Мэри. Ее первый бывший муж, член парламента от консерваторов сэр Энтони Берри, был убит ИРА во время взрыва в отеле Брайтона в 1984 году. Он был сыном бывшего совладельца The Daily Telegraph Гомера Берри, 1-го виконта Кемсли.
Мэри выходила замуж и разводилась еще дважды. Ее сестра Фрэнсис, мать Дианы, умерла в 2004 году в возрасте 68 лет. Их брат Эдмунд, унаследовавший титул барона Фермоя, застрелился в 1984 году, после продолжительной депрессии. В браках Мэри родила четверых детей.
Но надежда на то, что смерть родственницы примирит принцев, крайне мала. До сих пор неясно, приедет ли принц Гарри и Меган Маркл на коронацию короля Карла в мае.
Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили, что получили приглашение на коронацию, но не уточнили, приедут ли они на нее.
Коронация, которую должны увидеть миллионы людей в Великобритании и, возможно, миллиарды людей по всему миру, состоится 6 мая — в тот же день, когда Арчи, сыну Гарри, исполнится четыре года.
Ранее стало известно, что коттедж Фрогмор, где Гарри и Меган жили до "Мегзита" более не является их резиденцией. Король выгнал их из имения.