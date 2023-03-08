Принц Гаррі та принц Вільям можуть зустрітися на похороні родички

Днями померла рідна тітка принцеси Діани, Мері Рош.

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У Британії померла рідна тітка покійної принцеси Діани – Мері Рош. Їй було 88 років. Так що принци Гаррі та Вільям теоретично можуть зустрітися на похороні близької родички. Однак жодних заяв поки що не надходило. Про це пише Daily Mail.

Мати принцеси Діани, Френсіс Рут Шанд Кідд, була дочкою Моріса Роша, 4 барона Фермоя. Її перший шлюб із Джоном Спенсером, 8-м графом Спенсером, від якого вона народила п'ятьох дітей, був нещасливим. Чоловік її бив, тож коли молодшій дитині було три роки, Френсіс покинула чоловіка і пішла до коханця, Пітера Шенда Кідда, бізнесмена з Австралії. Мати Діани померла у 2004 році. Принци Вільям і Гаррі були на її похороні.

У Френсіс був брат Едмунд та сестра Мері. Жінки були дружні. Також Мері Рош була однією з небагатьох, хто скептично сприйняв рішення Діани вийти заміж за принца Чарльза.

Вона зауважила, що її племінниця виглядала "нещасною" на передвесільному прийомі 1981 року в Букінгемському палаці, тоді як інші стверджували, що майбутня принцеса Уельська щаслива.

"Я просто пам'ятаю, як вона була незадоволена цим прийомом", — зізналася вона пізніше.

Пізніше Мері казала, що вважала свою 20-річну племінницю несумісною з майбутнім королем Чарльзом, якому тоді було 33 роки.

"Вони були на дуже різних стадіях розвитку. Діана була молода і мала обмежений життєвий досвід, а принц Чарльз уже був великим мислителем. Він багато читав. Це були, напевно, дуже різні люди", — говорила тітка Діани.

[ + – ] Мері Рош (у синій сукні) була не надто публічною.

Смерть Діани була не єдиною трагедією, яку пережила Мері. Її першого колишнього чоловіка, члена парламенту від консерваторів сер Ентоні Беррі, було вбито ІРА під час вибуху в готелі Брайтона в 1984 році. Він був сином колишнього співвласника The Daily Telegraph Гомера Беррі, 1-го віконта Кемслі.

Мері виходила заміж і розлучалася ще двічі. Її сестра Френсіс, мати Діани, померла у 2004 році у віці 68 років. Їхній брат Едмунд, який успадкував титул барона Фермоя, застрелився 1984 року, після тривалої депресії. У шлюбах Мері народила чотирьох дітей.

Але надія, що смерть родички примирить принців, вкрай мала. Досі неясно, чи приїдуть принц Гаррі та Меган Маркл на коронацію короля Карла у травні.

Герцог та герцогиня Сассекські підтвердили, що отримали запрошення на коронацію, але не уточнили, чи приїдуть вони на неї.

Коронація, яку мають побачити мільйони людей у Великій Британії і, можливо, мільярди людей у всьому світі, відбудеться 6 травня — того ж дня, коли Арчі, синові Гаррі, виповниться чотири роки.

Раніше стало відомо, що котедж Фрогмор, де Гаррі та Меган жили до "Мегзіту" більше не є їхньою резиденцією. Король вигнав їх із маєтку.