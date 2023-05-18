Звезда экрана наслаждает хорошей погодой на солнечном юге Франции.

25-летняя американская актриса Эль Фаннинг продемонстрировала идеальное летнее платье. Знаменитость сфотографировали, когда она выходила из отеля Martinez на третий день 76-го Каннского кинофестиваля. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Малефисенты" выглядела "воздушной" в белом полупрозрачном платье без рукавов с цветочным принтом. Свой образ, к которому были прикованы взгляды публики, Фаннинг дополнила парой серебряных босоножек. На них был прозрачный ремешок и пряжка с белым цветком. Волосы знаменитая актриса оставила распущенными и сделала легкий макияж.

Эль Фаннинг Фото: Getty Images

Напомним, 76-й Каннский кинофестиваль будет проходить с 16 по 27 мая 2023 года. Это будет первый фестиваль при президенте-женщине — Айрис Кноблох.

Кинофестиваль стартовал с премьеры драмы эпохи Людовика XV "Жанна Дюбарри" режиссера Майвенн Ле Беско. Также фильм известен под названием "Фаворитка". Главные роли в нем исполнили сама Майвенн и Джонни Депп. Это первый новый фильм Джонни после судебного разбирательства в прошлом году с Эмбер Херд, его бывшей женой.

Также на фестивале состоится премьера сериала "Идол" с Лили-Роуз Депп и The Weeknd. Ожидается, что на красную дорожку выйдут Натали Портман, Леонардо ДиКаприо, Кейт Бланшетт, Шон Пенн, Алисия Викандер, Скарлетт Йоханссон и прочие.

Ранее Фокус писал, что Эль Фаннинг позировала перед открытием Каннского фестиваля в восхитительном платье.