Стиль жизни
Новолуние в Тельце 19 мая 2023 года: что можно и нельзя делать
Уже сегодня, 19 мая, состоится новолуние — начало нового месяца, который знаменует время для планирования и закладывания намерений.
Когда наступит майское Новолуние?
Последнее Новолуние этой весной наступит сегодня, 19 мая, в 17:56 по киевскому времени. Луна в это время будет находиться в знаке Тельца, но потом перейдет в знак Близнецов.
Для людей это Новолуние может стать периодом неопределенности — практичный Телец будет указывать на решение вопросов, а эмоциональные Близнецы провоцировать на легкомысленные поступки. Астрологи рекомендуют принимать только обдуманные решения, а также провести это время в спокойствии и уединении.
Период Новолуния самый благоприятный для планирования будущего.
Что можно делать в этот период:
- составлять планы на ближайшее будущее;
- заняться творчеством или поиском нового хобби;
- решать финансовые вопросы, раздавать долги;
- заниматься благотворительностью;
- физические нагрузки;
- заниматься йогой и медитациями;
- делать чек-ап организма;
- убирать дом и рабочее пространство.
Что нельзя делать в Новолуние:
- начинать новые важные дела (только планировать);
- путешествовать, особенно далеко;
- делать уколы красоты и пластические операции;
- употреблять алкоголь и жирную пищу;
- совершать крупные покупки (недвижимость, акции).
Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl