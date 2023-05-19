"Меня сурово осудили". Майли Сайрус появилась на обложке Vogue и дала откровенное интервью

Для июньского номера британского глянца поп-принцессу снимал звездный Стивен Мейзел.

Карьера Майли Сайрус была очень успешной. Дочь известного исполнителя Билли Рэя, крестница иконы кантри Долли Партон, она была явно обречена на успех. Однако после подросткового сериала "Ханна Монтана" она радикально сменила имидж, успела выйти замуж за Лиама Хемсворта, развестись и написать песни, которые моментально стали хитами. В интервью британскому Vogue она рассказала о славе и о самой себе.

"В течение многих лет я носила в себе чувство вины и стыда из-за того, сколько споров и огорчений я действительно вызвала", — говорит она, а потом шутит, что вообще не понимает, зачем она здесь находится и снимается для обложки.

Майли Сайрус на обложке Vogue

Впрочем, Майли лукавит, она очень хотела, чтобы ее фотографировал именно Стивен Мейзел и ей нравятся ее образы в стиле 1990-х.

Майли Сайрус для Vogue

В последнее время она почти не давала интервью, предпочитая, чтобы ее песни говорили за нее. Так было с хитом Flowers из альбома Endless Summer Vacation, который, как считается, она написала о своем бывшем муже Лиаме Хемсворте.

Песня провела восемь недель на вершине чартов Billboard США, а еще 10 недель подряд занимала первое место в Великобритании. В начале мая песня стала самой быстрой песней в истории Spotify, набравшей миллиард прослушиваний. После релиза она пошла танцевать со своей командой в клубе Sunset в The West Hollywood Edition.

Майли Сайрус на обложке Vogue

"Примерно в час ночи Lil Nas X заходит в клуб и задает мне самый интересный вопрос. Он сказал: "Ты так беспокоишься о том, насколько успешны "Цветы"? Я не беспокоилась, у меня даже нет телефона, чтобы посмотреть, на каком она месте. Это не имело для меня значения, потому что ничего бы не изменило", — сказала Майли.

"На самом деле я не ищу внимания. Но я его привлекала, потому что отличалась от персонажа Ханны Монтаны. Когда тебе 20 или 21 год, тебе есть что доказывать: "Я не мои родители". "Я та, кто я есть", — говорит Майли, и отмечает, что только начинает разбираться в том, что происходило.

Майли Сайрус для Vogue

"В течение многих лет я носила в себе чувство вины и стыда из-за того, сколько споров и огорчений я действительно вызвала. Теперь, когда я взрослая, я понимаю, как сурово меня судили. В детстве меня жестоко осуждали взрослые, а теперь, став взрослой, я понимаю, что никогда не стал бы настолько резко осуждать подростка", — говорит певица.

После Лиама Хемсворта у нее было несколько романов. Пару лет назад она начала встречаться с Максом Морандо, барабанщиком группы Liily, с которым она выступала несколько раз.

"Мы познакомились на свидании вслепую, которое организовали наши друзья. Я подумала: "Худшее, что может случиться, это то, что я просто уйду", — но она не ушла и они встречаются до сих пор.

Майли Сайрус для Vogue

Майли Сайрус признается, что сейчас для нее лучшая стратегия — сохранять реальность. Она не употребляет алкоголь и любит прогулки с друзьями.

"Дело не в том, чтобы быть серьезной. Я просто эволюционировала. Я знаю, что раньше была сумасшедшей. Я знаю, что раньше была веселым. Вы говорите, что я была дикой. Я говорю, что была молода", — произносит она строку из своей новой песни, которая наверняка станет хитом.

Напомним, ранее бывший муж Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, подал на нее в суд из-за ее песни Flowers, считая, что она его оклеветала.