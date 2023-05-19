Хайди Клум с мужем провели романтический мини-пикник (фото)

Хайди Клум поддерживает супруга во время его мирового турне с группой Tokio Hotel.

Немецкая супермодель, телеведущая и актриса Хайди Клум поделилась в своем Instagram-аккаунте новыми снимками с мужем, 33-летним музыкантом Томом Каулитцем. На фотографиях влюбленная пара наслаждалась пивом и бутербродами около воды в Гамбурге.

Супруги остановились в своей родной Германии во время мирового турне Tokio Hotel, гитаристом которой является Каулитц.

Хайди и Том, которые поженилась в 2019 году, прижались друг к другу на первом снимке, а модель надела пушистую шляпу-ведро. Аксессуар гармонировал с ее золотыми локонами. Влюбленные были в солнцезащитных очках и держали в руках недоеденные бутерброды.

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Instagram heidiklum

"ГАМБУРГ. #beyondtheworldtour2023 @tokiohotel", — написала Хайди в подписи к публикации.

Бывший ангел Victoria's Secret родом из Бергиш-Гладбаха, а ее супруг из Лейпцига. Сейчас Хайди поддерживает Каулитца во время его тура с группой Tokio Hotel.

Напомним, Хайди Клум обвинили в монетизации материнства из-за фотосессии в нижнем белье с дочерью.

Ранее Фокус писал, что Хайди Клум и ее муж Том Каулитц поделились обнаженными фото в честь четвертой годовщины брака.