Виктория Бекхэм вышла на публику в платье с экстремальным разрезом (фото)

Знаменитость прогулялась по Нью-Йорку.

49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм вышла в свет в платье с экстремальным разрезом. Об этом пишет Daily Mail.

Жена Дэвида Бекхэма снова доказала, что является одним из величайших игроков моды современности, выйдя на прогулку в Нью-Йорке.

Бывшая участница группы Spice Girl была одета в оверсайз серое платье-блейзер с экстремальным разрезом с парой туфель на платформе из спандекса и шикарной черной кожаной сумкой-клатчем.

Мама четырех собрала свои темные волосы в пучок и прикрыла глаза массивными черными очками. Виктория Бекхэм была замечена, когда она выходила из темного авто.

"Нью-Йорк — моя взлетная полоса", — подписала фото в сторис жена легендарного футболиста.

Виктория Бекхэм Фото: Victoria Beckham/Instagram

Отметим, что платье-блейзер Виктории Бекхэм с глубоким декольте стоит 1489 фунтов стерлингов (более 67 тысяч гривен).

Накануне звезда отпраздновала день рождения своего отца Энтони Адамса и прибыла в США, где живет ее старший сын Бруклин с женой Николой.

Виктория Бекхэм

Напомним, 49-летняя Виктория Бекхэм отметила коронацию Чарльза ІІІ желейными шотами.

Также Фокус писал об архивных фото Виктории Бекхэм и ее отца Энтони Адамса.