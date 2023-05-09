Виктория Бекхэм отмечала коронацию желейными шотами с женой Гая Ричи (фото)

Виктория Бекхэм весело провела время с Джеки Эйнсли.

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49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отпраздновала коронацию Чарльза ІІІ и королевы Камиллы в компании жены режиссера Гая Ричи, Джеки Эйнсли. Снимком, на котором они наслаждались желейными шотами с водкой, знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Бывшая участница группы Spice Girls выглядела шикарно в темно-синей блузке. Рядом с ней позировали 41-летняя модель Эйнсли и боснийская модель Андреа Раячич. Они сфотографировались в домике для барбекю, а на снимке Виктория наложила им смайлики корон.

Виктория Бекхэм, Джеки Эйнсли и Андреа Раячич Фото: Instagram victoriabeckham

Затем эта троица растянулась в саду и понежилась на солнышке на одеялах для пикника. Бекхэм сменила одежду: теперь она была в голубой рубашке, которую заправила в джинсы. Жена Гая Ричи изначально было в темно-синем свитере, а позже надела голубую блузку и коричневые брюки.

Виктория Бекхэм, Андреа Райчич и Джеки Эйнсли Фото: Instagram victoriabeckham

Напомним, Виктория Бекхэм поздравила Чарльза ІІІ с днем его коронации, опубликовав архивные кадры с монархом в своем Instagram.

Также известно, что группа Spice Girls должна была выступать на концерте после коронации Чарльза III, однако британские певицы отказали монарху.