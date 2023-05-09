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Вікторія Бекхем відзначала коронацію желейними шотами із дружиною Гая Річі (фото)

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Фото: Instagram victoriabeckham | Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем весело провела час із Джекі Ейнслі.

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49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем відсвяткувала коронацію Чарльза ІІІ та королеви Камілли в компанії дружини режисера Гая Річі, Джекі Ейнслі. Знімком, на якому вони насолоджувалися желейними шотами з горілкою, знаменитість поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Колишня учасниця гурту Spice Girls виглядала шикарно у темно-синій блузці. Поруч із нею позували 41-річна модель Ейнслі та боснійська модель Андреа Раячич. Вони сфотографувалися в будиночку на барбекю, а на знімку Вікторія наклала їм смайли корон.

Вікторія Бекхем, Джекі Ейнслі та Андреа Раячич Fullscreen
Вікторія Бекхем, Джекі Ейнслі та Андреа Раячич
Фото: Instagram victoriabeckham

Потім ця трійця розтяглася в саду і поніжилася на сонечку на ковдрах для пікніка. Бекхем змінила одяг: тепер він був у блакитній сорочці, яку заправила в джинси. Дружина Гая Річі спочатку було в темно-синьому светрі, а потім одягла блакитну блузку та коричневі штани.

Вікторія Бекхем, Андреа Райчич та Джекі Ейнслі Fullscreen
Вікторія Бекхем, Андреа Райчич та Джекі Ейнслі
Фото: Instagram victoriabeckham

Нагадаємо, Вікторія Бекхем привітала Чарльза ІІІ з днем його коронації, опублікувавши архівні кадри із монархом у своєму Instagram.

Також відомо, що гурт Spice Girls повинен був виступати на концерті після коронації Чарльза III, проте британські співачки відмовили монарху.