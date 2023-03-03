Не тільки Адель. Хто відмовився виступати на коронації Карла ІІІ
Раніше було заявлено про виступ гурту Spice Girls, співака Гаррі Стайлза та інших відомих британців.
Озвучено оновлений список артистів, хто відмовився виступати на коронації Карла ІІІ у травні 2023. Про це пише Page Six.
Повідомляється, що такі артисти, як Адель, Елтон Джон і Гаррі Стайлз, відмовилися заспівати на майбутній коронації британського монарха.
Spice Girls і Роббі Вільямс є серед інших виконавців, які також відхилили запрошення влаштувати шоу на офіційній події.
Хоча більшість музикантів відмовилися пояснити, чому вони не вийдуть на сцену, представник Джона підтвердив, що легендарного 75-річного піаніста запросили, але він не зміг прийти через проблеми з розкладом.
Експерти вважають, що ніхто не хоче виступати, тому що вони будуть пов'язані зі скандальною монархією.
"Королівська родина останнім часом зіткнулася з низкою піар-катастроф, і будь-хто, хто виступає на шоу, повинен буде подумати, чи не спричинить негативної реакції серед своїх шанувальників", – розповідає експерт.
Інші вважають, що співробітництво з 74-річним Карлом зараз не принесе користі їхній кар’єрі.
"Для них зараз розповідь справді важлива. Ці великі символічні асоціації мають велику вагу і буквально увійшли в підручники історії жирним і підкресленим шрифтом. Я розумію, чому виникла велика піар-дискусія навколо артистів", — зазначила інша експертка.
Нагадаємо, принца Гаррі та Меган Маркл все-таки запросили на коронацію Карла ІІІ.
Також Фокус писав про відмову Адель та Еда Ширана виступати на коронації британського монарха.