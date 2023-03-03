Не тільки Адель. Хто відмовився виступати на коронації Карла ІІІ

Раніше було заявлено про виступ гурту Spice Girls, співака Гаррі Стайлза та інших відомих британців.

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Озвучено оновлений список артистів, хто відмовився виступати на коронації Карла ІІІ у травні 2023. Про це пише Page Six.

Повідомляється, що такі артисти, як Адель, Елтон Джон і Гаррі Стайлз, відмовилися заспівати на майбутній коронації британського монарха.

Spice Girls і Роббі Вільямс є серед інших виконавців, які також відхилили запрошення влаштувати шоу на офіційній події.

Хоча більшість музикантів відмовилися пояснити, чому вони не вийдуть на сцену, представник Джона підтвердив, що легендарного 75-річного піаніста запросили, але він не зміг прийти через проблеми з розкладом.

Експерти вважають, що ніхто не хоче виступати, тому що вони будуть пов'язані зі скандальною монархією.

"Королівська родина останнім часом зіткнулася з низкою піар-катастроф, і будь-хто, хто виступає на шоу, повинен буде подумати, чи не спричинить негативної реакції серед своїх шанувальників", – розповідає експерт.

[ + – ] Король Карл ІІІ Фото: Getty Images

Інші вважають, що співробітництво з 74-річним Карлом зараз не принесе користі їхній кар’єрі.

"Для них зараз розповідь справді важлива. Ці великі символічні асоціації мають велику вагу і буквально увійшли в підручники історії жирним і підкресленим шрифтом. Я розумію, чому виникла велика піар-дискусія навколо артистів", — зазначила інша експертка.

Нагадаємо, принца Гаррі та Меган Маркл все-таки запросили на коронацію Карла ІІІ.

Також Фокус писав про відмову Адель та Еда Ширана виступати на коронації британського монарха.