Не только Адель. Кто отказался выступать на коронации Карла ІІІ

Ранее было заявлено о выступлении группы Spice Girls, певца Гарри Стайлза и других известных британцев.

Related video

Озвучен обновленный список артистов, отказавшихся выступать на коронации Карла III в мае 2023 года. Об этом пишет Page Six.

Сообщается, что такие артисты как Адель, Элтон Джон и Гарри Стайлз отказались спеть на будущей коронации британского монарха.

Spice Girls и Робби Уильямс среди других исполнителей, которые также отклонили приглашение устроить шоу на официальном событии.

Хотя большинство музыкантов отказались объяснить, почему они не выйдут на сцену, представитель Джона подтвердил, что легендарного 75-летнего пианиста пригласили, но он не смог прийти из-за проблем с расписанием.

Эксперты полагают, что никто не хочет выступать, потому что они будут связаны со скандальной монархией.

"Королевская семья в последнее время столкнулась с рядом пиар-катастроф, и любой, кто выступает на шоу, должен будет подумать, не повлечет ли негативную реакцию среди своих поклонников", – рассказывает эксперт.

[ + – ] Король Карл III Фото: Getty Images

Другие считают, что сотрудничество с 74-летним Карлом сейчас не принесет пользы их карьере.

"Для них сейчас рассказ действительно важен. Эти большие символические ассоциации имеют большой вес и буквально вошли в учебники истории жирным и подчеркнутым шрифтом. Я понимаю, почему возникла большая пиар-дискуссия вокруг артистов", — отметила другая эксперт.

Напомним, принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронацию Карла III.

Также Фокус писал об отказе Адель и Эда Ширана выступать на коронации британского монарха.