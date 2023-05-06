"Історичний день": Вікторія Бекхем привітала Чарльза ІІІ з днем коронації (фото)

Артистка показала архівне фото з новим монархом Великобританії.

Related video

49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем привітала Чарльза ІІІ з днем його коронації. Архівними кадрами з монархом дружина Девіда Бекхема ділиться у своєму Instagram.

"Відтоді і дотепер! У мене так багато приємних спогадів про зустріч з Його Величністю протягом моєї кар'єри, і він завжди такий привітний та добрий. Сьогодні справді історичний день, і я неймовірно з радістю вітаю короля Чарльза III та королеву Каміллу, коли вони починають грати нові ролі. VB", — зазначила колишня учасниця гурту Spice Girls.

Вікторія Бекхем привітала Чарльза ІІІ з днем коронації

Втім, у коментарях до допису підписники британської співачки висловили свої думки щодо нових короля та королеви.

"Думаю про принцесу Діану", "Я люблю вас, Вікторіє, але Камілла не моя королева", "Боже, благослови принцесу Діану", — пишуть фоловери дизайнерки.

Фото: Скриншот

Гурт Spice Girls мав виступати на концерті після коронації Чарльза ІІІ, проте британські співачки відмовили монарху. Натомість Чарльзу ІІІ заспівають Кеті Перрі, Лайонел Річі, Адреа Бочеллі.

Чарльз ІІІ коронований у Вестмінстерському абатстві Фото: Getty Images

Нагадаємо, старший син покійної Єлизавети ІІ офіційно став королем Великобританії.

Також Фокус писав про зіркових гостей коронації Чарльза ІІІ, серед яких співачка Кеті Перрі та головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул.