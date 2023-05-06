"Исторический день": Виктория Бекхэм поздравила Чарльза ІІІ с днем коронации (фото)
Артистка показала архивное фото с новым монархом Великобритании.
49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм поздравила Чарльза ІІІ с днем его коронации. Архивными кадрами с монархом супруга Дэвида Бекхэма делится в своем Instagram.
"С тех пор и поныне! У меня так много приятных воспоминаний о встрече с Его Величеством на протяжении моей карьеры, и он всегда такой приветливый и добрый. Сегодня действительно исторический день, и я с радостью поздравляю короля Чарльза III и королеву Камиллу, когда они начинают играть новые роли. VB", — отметила бывшая участница группы Spice Girls.
Впрочем, в комментариях к посту подписчики британской певицы высказали свои мысли по поводу новых короля и королевы.
"Думаю о принцессе Диане", "Я люблю вас, Виктория, но Камилла не моя королева", "Боже, благослови принцессу Диану", — пишут фолловеры дизайнера.
Группа Spice Girls должна была выступать на концерте после коронации Чарльза III, однако британские певицы отказали монарху. Чарльзу III споют Кэти Перри, Лайонел Ричи, Адреа Бочелли.
Напомним, старший сын усопшей Елизаветы II официально стал королем Великобритании.
Также Фокус писал о звездных гостях коронации Чарльза ІІІ, среди которых певица Кэти Перри и главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.