"Исторический день": Виктория Бекхэм поздравила Чарльза ІІІ с днем коронации (фото)

Артистка показала архивное фото с новым монархом Великобритании.

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49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм поздравила Чарльза ІІІ с днем его коронации. Архивными кадрами с монархом супруга Дэвида Бекхэма делится в своем Instagram.

"С тех пор и поныне! У меня так много приятных воспоминаний о встрече с Его Величеством на протяжении моей карьеры, и он всегда такой приветливый и добрый. Сегодня действительно исторический день, и я с радостью поздравляю короля Чарльза III и королеву Камиллу, когда они начинают играть новые роли. VB", — отметила бывшая участница группы Spice Girls.

Виктория Бекхэм поздравила Чарльза ІІІ с днем коронации

Впрочем, в комментариях к посту подписчики британской певицы высказали свои мысли по поводу новых короля и королевы.

"Думаю о принцессе Диане", "Я люблю вас, Виктория, но Камилла не моя королева", "Боже, благослови принцессу Диану", — пишут фолловеры дизайнера.

Фото: Скріншот

Группа Spice Girls должна была выступать на концерте после коронации Чарльза III, однако британские певицы отказали монарху. Чарльзу III споют Кэти Перри, Лайонел Ричи, Адреа Бочелли.

Чарльз ІІІ коронован в Вестминстерском аббатстве Фото: Getty Images

Напомним, старший сын усопшей Елизаветы II официально стал королем Великобритании.

Также Фокус писал о звездных гостях коронации Чарльза ІІІ, среди которых певица Кэти Перри и главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.