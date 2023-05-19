Харрисон Форд прослезился на премьере последнего фильма об Индиане Джонсе (видео)

После премьеры на Каннском кинофестивале фильм получил пятиминутные овации, хоть некоторые кинокритики и назвали его чушью.

Каннский кинофестиваль продолжается и накануне состоялась премьера пятого и последнего фильма об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом в главной роли. Актер не смог сдержать слез после финальных титров. Об этом пишет Variety.

Не жалея средств, кинокомпании "Дисней" отправила своих высших руководителей, в том числе генерального директора Боба Айгера и президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, на юг Франции для премьеры приключенческого боевика Джеймса Мангольда с Фиби Уоллер-Бридж и Харрисоном Фордом в главной роли.

Овации после премьеры длились пять минут и достались не только фильму, но и самому Форду, который окончательно попрощался с звездной ролью.

Харрисона Форда приветствовали овациями

Актер вышел на красную ковровую дорожку со своей супругой, и ведущий представил их, как "Индиана Джонс и Калиста Флокхарт". Форда встретили как звезду кино: тысячи фанатов выкрикивали его имя, а зрители во Дворце вскакивали, чтобы поприветствовать его, когда он зашел в зал.

Харрисон Форд с женой Каллистой Флокхарт Фото: Getty Images

Когда ночь началась, Форд был вызван на сцену директором Каннского фестиваля Тьерри Фремо, чтобы получить Золотую пальмовую ветвь после того, как на экране были показаны его культовые роли — от "Звездных войн" до "Беглеца".

"Я очень тронут этим. Говорят, когда ты вот-вот умрешь, ты видишь, как твоя жизнь проносится перед твоими глазами, и я только что видел, как моя жизнь промелькнула перед моими глазами. Большая часть моей жизни, но не вся моя жизнь. Моя жизнь стала возможной благодаря моей прекрасной жене, которая поддержала мою страсть и мои мечты, и я ей очень благодарен", — сказал Форд.

Впрочем, сам фильм не всем зрителям показался интересным. Во время премьеры 142-минутного фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы" можно было услышать, как зрители от скуки шепчутся по-французски.

В новом и последнем фильме Форд снова играет археолога Индиану Джонса. Действие происходит в 1969 году на фоне космической гонки. Инди снова должен дать отпор гнусным нацистам. В фильме снялись Мадс Миккельсен и Бойд Холбрук.

Форд подчеркнул, что этот фильм станет последним. И хоть, по слухам, Disney разрабатывает сериал об Индиане Джонсе для Disney+, Форд сказал, что "не будет участвовать в этом, если это действительно будет реализовано".

Харрисон Форд получил почетную Золотую пальмовую ветвь

Примечательно, что это первый фильм об Индиане Джонсе снятый не Стивеном Спилбергом. Режиссер "Росомахи" и "Форда против Феррари" Мангольд взял на себя обязанности по созданию фильма "Колесо судьбы". Спилберг сказал во время пресс-конференции в апреле, что ему понравилась работа коллеги.

Харрисона Форда приветствовали овациями

"Всем фильм понравился. Это действительно хороший фильм про Индиану Джонса. Я действительно горжусь тем, что Джим сделал с ним", — отметил легендарный режиссер.

Премьеры картины "Индиана Джонс и Колесо судьбы" состоится 30 июня.

Трейлер последнего фильма о Индиане Джонсе

Напомним, на премьеру в Каннах 2023 пришли многие звезды. Главной звездой красной дорожки стала модель Карли Клосс в роскошном горчичном платье.