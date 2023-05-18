Айшвария Рай и Карли Клосс пришли на премьеру нового "Индианы Джонса" в Каннах 2023

Премьера нового фильма о приключениях археолога собрала на красной дорожке всех звезд.

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В Каннах продолжается 76-й по счету кинофестиваль и сегодня публике показывают фильм "Индиана Джонс и Колесо судьбы". На долгожданную премьеру прибыли многие звезды. Об этом пишет Daily Mail.

Конечно, главными героями красной дорожки стали члены съемочной группы и звезда фильма – Харрисон Форд. 80-летний актер появился в компании своей жены, актрисы Калисты Флокхарт.

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт Фото: Getty Images

Он присоединился к коллегам по фильму: Фиби Уоллер-Бридж, Мадсу Миккельсену и Антонио Бандерасу.

Сам фильм выйдет в прокат 30 июня, режиссером выступил Джеймс Мангольд.

Премьера нового, пятого по счету, "Индианы Джонса" стала одним из главных событий Каннского кинофестиваля 2023, ведь фильм снимали много лет. К тому же это последний фильм, в котором Харрисон Форд снялся в роли Индианы Джонса. Впервые он взялся за эту роль еще в 1984 году.

Модель Карли Клосс, которая недавно объявила, что ждет второго ребенка, продемонстрировала свой растущий живот в развевающемся платье горчично-желтого цвета от Christian Dior, когда в числе первых прибыла на премьеру.

Карли Клосс Фото: Getty Images

Образ она дополнила очаровательным головным убором с прозрачной вуалью.

А звезда Болливуда Айшвария Рай ошеломила в экстравагантном серебристом платье от Sophie Couture с капюшоном и огромным бантом. Платье выглядело потрясающе, но актрисе потребовалась помощь, когда ей пришлось взбираться по ступеням.

Айшвария Рай Фото: Getty Images

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что Disney Plus находится на ранней стадии разработки телесериала об Индиане Джонсе, но Харрисон Форд отметил, что участия в этом он не принимает.

"Это последний фильм в серии, и это последний раз, когда я играю этого персонажа. Я ожидаю, что это будет последний раз, когда он появится на экране", — недавно сказал Форд в интервью, заявив, что если продолжение и снимут, он никакого отношения к этому иметь не будет.

По сюжету фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы", события происходят в 1969 году в ращзгар космической гонки. Индиана преподает в университете и больше не рискует жизнью. Однако он обеспокоен тем, что правительство США вербует бывших нацистов, чтобы победить СССР в борьбе за космос.

Трейлер фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы"

К нему обращается за помощью его крестница Хелена. И начинаются поиски таинственного артефакта и борьба со зловещим злодеем Юргеном Воллером, членом НАСА и бывшим нацистом.