Шляпа и хлыст на месте. Вышел новый трейлер нового "Индианы Джонса"

Тизер показали во время Супербоула, среди прочих трейлеров новинок, которые выходят в этом году.

Сегодня ночью в США прошел Супербоул 2023 — главное событие в американском футболе и одно из самых крупных для всего медиапространства. В его перерывах показывают множество трейлеров и рекламных роликов, причем минута рекламы стоит миллионы долларов.

Но более престижного момента, чем представить свой фильм, придумать сложно, так что многие не упустили свой шанс. Так, среди прочих был показан и новый тизер фильма про Индиану Джонса с Харрисоном Фордом и Фиби Уоллер-Бридж (сериал "Дрянь").

Сюжет картины "Индиана Джонс и Колесо судьбы", или "Индиана Джонс и Часы судьбы" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) будет разворачиваться в 1969 году.

[ + – ] Тизер фильма "Индиана Джонс и часы судьбы"

В мире полным ходом идет космическая гонка. А постаревший Инди мирно преподает в университете, положив хлыст и шляпу на полку. Но он узнает, что правительство США вербует бывших нацистов, чтобы победить Советский Союз в борьбе за космос, к тому же Юрген Воллер, член НАСА и бывший нацист, участвовавший в программе высадки на Луну, хочет сделать мир лучше, и не самым гуманным способом. В этом фильме компанию Индиане Джонсу составит его крестница Хелена Шоу и его старый друг Саллах, роль котрого исполняет Джон Рис-Дэвис.

Роль мрачного злодея Воллера досталась Мадсу Миккельсену. Премьера фильма состоится 23 июня.

Съемки фильма несколько раз переносили, как и дату премьеры. Но ради съемок собралась вся "старая гвардия", включая Джорджа Лукаса и Стивена Спилберга, без которого Харрисон Форд отказывался сниматься. Музыку написал легендарный композитор Джон Уильямс, создатель культового саундтрека к старым фильмам об Индиане Джонсе.

Напомним, ранее появились первые кадры из пятого фильма про Индиану Джонса.