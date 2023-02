Капелюх і батіг на місці. Вийшов новий трейлер нового "Індіани Джонса"

Тизер показали під час Супербоулу серед інших трейлерів новинок, які виходять цього року.

Сьогодні вночі в США пройшов Супербоул 2023 — головна подія в американському футболі й одна з найбільших для всього медіапростору. У його перервах показують безліч трейлерів і рекламних роликів, до того ж хвилина реклами коштує мільйони доларів.

Але престижнішого моменту, ніж представити свій фільм, придумати складно, так що багато хто не втратив свій шанс. Серед інших був показаний і новий тизер фільму про Індіану Джонса з Гаррісоном Фордом і Фібі Воллер-Брідж (серіал "Флібег").

Сюжет стрічки "Індіана Джонс і реліквія долі" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) розгортатиметься в 1969 році.

[ + – ] Тізер фільму "Індіана Джонс і реліквія долі"

У світі повним ходом іде космічна гонка. А постарілий Інді мирно викладає в університеті, поклавши батіг і капелюх на полицю. Але він дізнається, що уряд США вербує колишніх нацистів, щоб перемогти Радянський Союз у боротьбі за космос, до того ж Юрген Воллер, член НАСА та колишній нацист, який брав участь у програмі висадки на Місяць, хоче зробити світ кращим, і не найгуманнішим способом. У цьому фільмі компанію Індіані Джонсу складе його хрещениця Гелена Шоу та його старий друг Саллах, роль якого виконує Джон Ріс-Девіс.

Роль похмурого лиходія Воллера дісталася Мадсу Міккельсену. Прем’єра фільму відбудеться 23 червня.

Зйомки фільму кілька разів переносили, як і дату прем'єри. Але заради зйомок зібралася вся "стара гвардія", включаючи Джорджа Лукаса та Стівена Спілберга, без якого Гаррісон Форд відмовлявся зніматися. Музику написав легендарний композитор Джон Вільямс, творець культового саундтреку до старих фільмів про Індіану Джонса.

Нагадаємо, раніше з'явилися перші кадри з п'ятого фільму про Індіану Джонса.