У стародавньому місті, де Індіана Джонс шукав Святий Грааль, знайдено схожу глиняну чашу (фото)

Археологи зробили відкриття на місці зйомок фільму "Індіана Джонс і останній хрестовий похід".

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У відомому фільмі "Індіана Джонс і останній хрестовий похід", який було знято ще 1989 року, показано Храм Сонця — близькосхідну святиню, де за легендою зберігався Святий Грааль, пише Daily Mail.

Тепер же археологи зробили захоплююче відкриття прямо на місці зйомок Індіани Джонса, під справжнім храмом набатеїв Ель-Хазне. Ба більше, під час археологічних розкопок було знайдено не тільки останки людей, а й чашу, що нагадує Святий Грааль.

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Розкопки проводилися в Ель-Хазні, яка також відома як "Скарбниця", вона являє собою висічену в піщаниковій скелі гробницю в Петрі, Йорданія. Усередині вчені знайшли раніше невідому гробницю, де спочивали рештки 12 людей і похоронний інвентар, серед якого була і чаша, напрочуд схожа на ту, що знайшов Індіана Джонс.

Стародавній храм Ель-Хазне Фото: Wikimedia Commons

Археологи збираються провести аналіз знайдених решток, які допоможуть краще зрозуміти стародавній арабський народ набатеї.

Очолив розкопки, які увінчалися неймовірним успіхом, виконавчий директор Американського центру досліджень (ACOR) Пірс Пол Крісман і ведучим каналу Discovery Джош Гейтс.

"Протягом двох століть нічого подібного в Петрі не знаходили. Навіть попри те, що це один із найвідоміших археологічних об'єктів, нам усе ще тільки належить розкрити його таємниці", — каже Гейтс.

Під час попередніх розкопок вдалося знайти дві гробниці під лівою стіною Ель-Хазне, де були знайдені часткові фрагменти скелетів. Але Крісман і його команда підозрювали, що в Ель-Хазне є й секретні гробниці, які чекають на своє відкриття.

За допомогою георадара вчені з'ясували, що підземні похоронні камери розташовуються, як праворуч, так і ліворуч від Ель-Хазне. Уряд Йорданії дозволив розкопки, щоб знайти ці додаткові, приховані похоронні камери.

Останки, знайдені в Ель-Хазні Фото: BBC

Під час розкопок археологи знайшли дві гробниці, заповнені рештками 12 скелетів, а також у відмінному стані артефакти з бронзи, заліза та кераміки. Серед цих артефактів також було знайдено керамічну чашу, яка неймовірно нагадувала Святий Грааль із фільму про Індіана Джонса.

Глиняна чаша, яку знайшли під час розкопок в Ель-Хазне Фото: BBC

"Це був справді захопливий момент, коли історія наслідувала мистецтво", — каже Гейтс.

Наразі це найбільша колекція людських останків, яка коли-небудь була знайдена в Петрі. З огляду на місце поховання цих людей, вчені припускають, що за життя вони були дуже впливовими.

Зазначається, що набатеї — стародавній арабський народ, який населяв північну Аравію і південний Левант. За часів свого розквіту імперія набатеїв простягалася по всьому Близькому Сходу, включно з Йорданією, Ізраїлем, Єгиптом, Сирією і Саудівською Аравією.

Нагадаємо, у Мексиці посеред тропічних джунглів знайшли загублений храм, зовсім як в Індіана Джонсі. Дослідники виявили піраміду мая і ще кілька стародавніх будівель.