В древнем городе, где Индиана Джонс искал Святой Грааль, найдена похожая глиняная чаша (фото)

Археологи сделали открытие на месте съемок фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

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В известном фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", который был снят еще в 1989 году, показан Храм Солнца – ближневосточная святыня, где по легенде хранился Святой Грааль, пишет Daily Mail.

Теперь же археологи сделали захватывающее открытие прямиком на месте съемок Индианы Джонса, под настоящим храмом набатеев Эль-Хазне. Более того, во время археологических раскопок были найдены не только останки людей, но и чаша, напоминающая Святой Грааль.

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Раскопки проводились в Эль-Хазне, которая также известная как "Сокровищница", она представляет собой высеченную в песчаниковой скале гробницу в Петре, Иордания. Внутри ученые нашли ранее неизвестную гробницу, где покоились останки 12 людей и погребальный инвентарь, среди которого была и чаша, удивительно похожая на ту, что нашел Индиана Джонс.

Древний храм Эль-Хазне Фото: Wikimedia Commons

Археологи собираются провести анализ найденных останков, которые помогут лучше понять древний арабский народ набатеи.

Возглавил раскопки, которые увенчались невероятным успехом, исполнительный директор Американского центра исследований (ACOR) Пирс Пол Крисман и ведущим канала Discovery Джош Гейтс.

"На протяжении двух столетий ничего подобного в Петре не находили. Даже несмотря на то, что это один из самых известных археологических объектов, нам все еще только предстоит раскрыть его тайны", — говорит Гейтс.

Во время предыдущих раскопок удалось найти две гробницы под левой стеной Эль-Хазне, где были найдены частичные фрагменты скелетов. Но Крисман и его команда подозревали, что в Эль-Хазне есть и секретные гробницы, которые ждут своего открытия.

С помощью георадара ученые выяснили, что подземные погребальные камеры располагаются, как справа, так и слева от Эль-Хазне. Правительство Иордании разрешило раскопки, чтобы найти эти дополнительные, скрытые погребальные камеры.

Останки, найденные в Эль-Хазне Фото: BBC

Во время раскопок археологи нашли две гробницы заполненные останками 12 скелетов, а также в отличном состоянии артефакты из бронзы, железа и керамики. Среди этих артефактов также была найдена керамическая чаша, которая невероятно напоминала Святой Грааль из фильма об Индиане Джонсе.

Глинянная чаша, которую нашли во время раскопок в Эль-Хазне Фото: BBC

"Это был действительно захватывающий момент, когда история подражала искусству", — говорит Гейтс.

На данный момент это самая большая коллекция человеческих останков, которая когда-либо была найдена в Петре. Учитывая место захоронения эти людей, ученые предполагают, что при жизни они были очень влиятельными.

Отмечается, что набатеи – древний арабский народ, который населял северную Аравию и южный Левант. Во времена своего расцвета империя набатеев простиралась по всему Ближнему Востоку, включая Иорданию, Израиль, Египет, Сирию и Саудовскую Аравию.

Напомним, в Мексике посреди тропических джунглей нашли затерянный храм, совсем как в Индиана Джонсе. Исследователи обнаружили пирамиду майя и еще несколько древних строений.