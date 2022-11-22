З'явилися перші кадри з нового фільму про Індіану Джонса

80-річний Гаррісон Форд знімається у п'ятому фільмі франшизи разом із Фібі Воллер-Брідж.

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80-річний Гаррісон Форд струсив пилюку зі свого капелюха і батога для зйомок нового фільму про шукача пригод Індіани Джонса. П'ятий фільм поки не отримав назви, але відомо, що компанію Форду складе зірка серіалу "Погянь", 37-річна Фібі Воллер-Брідж, яка грає його хрещеницю. Про це пише Empire

Новий фільм вийде у 2023 році. Як він називатиметься, поки що невідомо. Але творці вже повідомили, що Індіана Джонс шукатиме якийсь таємничий і, напевно, містичний артефакт у стародавньому храмі.

Дія фільму відбуватиметься з 1944 до 1967 року.

[ + – ] Гаррісон Форд та Фібі Уоллер-Брідж Фото: Empire

Також у картині знімуться Тобі Джонс, Мадс Міккельсен та Джонатан Різ-Маєрс.

Були використані спеціальні візуальні ефекти, щоб Гаррісон знову міг зіграти молодого Індіана.

Повернувшись до ролі востаннє, Гаррісон розповів: "Я просто подумав, що було б непогано побачити фільм, де Індіана Джонс знаходиться наприкінці свого шляху. І з'явився сценарій, який, як я відчуваю, дає можливість показати свого персонажа по-новому".

Фото: Empire Фото: Empire Фото: Empire

"Він сповнений пригод, сповнений сміху, сповнений справжніх емоцій. І це було складно. Зйомки були важкими, довгими й важкими. Але я дуже задоволений фільмом, який у нас вийшов", — розповів Форд.

Фібі Воллер-Брідж розповіла, що, отримавши сценарій, була "як у тумані".

"Я одразу ж замовила десять пляшок вина. І не вставала з місця, поки все не прочитала. Я просто не могла повірити, як це було смішно і наскільки це мене зворушило", — розповіла актриса.

Зйомки фільму розпочалися у Великій Британії у червні минулого року, але знімальний майданчик був тимчасово закритий після того, як Гаррісон пошкодив праву руку під час репетиції бою.

Нагадаємо, Форд зіграв Індіану Джонса у чотирьох фільмах: "У пошуках втраченого ковчега", "Храм долі", "Останній хрестовий похід" та "Королівство кришталевого черепа".

Фільми зібрали у прокаті майже 1 мільярд доларів.

Нагадаємо, нещодавно Гаррісон Форд вперше за 38 років зустрівся з актором Джонатаном Ке Кваном, який зіграв Коротуна у фільмі "Храм долі". Зустріч старих друзів вийшла дуже зворушливою.