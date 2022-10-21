Гаррісон Форд уперше за 38 років зустрівся з "Коротуном" із "Храму долі"

"Я відразу ж перенісся в 1984 рік", — сказав Джонатан Ке Кван, який після співпраці зі Стівеном Спілбергом побудував успішну кар'єру.

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Актори Джонатан Ке Кван і Гаррісон Форд зустрілися вперше за 38 років після виходу культового фільму "Індіана Джонс і Храм Долі". Про це пише Daily Mail.

Актор Джонатан Ке Кван, який зараз знімається під своїм справжнім ім'ям Ке Хуй Кван, прославився після ролі Коротуна у фільмі "Індіана Джонс і Храм Долі", який вийшов на екрани 1984 року. Після цього він побудував дуже успішну кар'єру, знімався у фільмах, ставив трюки в стрічках "Люди Ікс" і "Протистояння", але з Фордом зустрічатися не доводилося.

[ + – ] Джонатан Ке Кван і Гаррісон Форд у фільмі "Індіана Джонс і Храм Долі" Фото: Скриншот

Але після 38 років зустріч таки відбулася на виставці D23.

51-річний актор був на заході, щоб оголосити, що приєднається до акторського складу серіалу Marvel "Локі", коли почув, що 80-річний Гаррісон також буде там.

Він уточнив, що йому про це сказав Кайл Б'юкенен із New York Times.

"Ми були на заході D23, і мені сказали, що Гаррісон буде там. Ми були в зеленій кімнаті з іншими акторами, продюсерами та режисерами, коли Кайл сказав: "Гаррісон Форд перебуває прямо за межами зеленої кімнати. Не хочеш привітатися?" — розповів Джонатан.

Він зізнався, що Гаррісон Форд говорив зі своєю партнеркою по фільму "Індіана Джонс 5" Фібі Воллер-Брідж, коли підійшов до нього, побоюючись, що актор не впізнає його майже через 40 років.

"Я підходив усе ближче, моє серце билося, я думав: "Він пізнає мене? Востаннє, коли він бачив мене, я був маленькою дитиною". І тут він повертається, вказує на мене пальцем, і я бачу цей знаменитий сварливий погляд Форда. Я вже подумав, що він сприйме мене за набридливого фаната. Але він запитав: "Ти Коротун?" — згадав про зустріч актор.

"Мене відразу перенесло в 1984 рік, коли я був маленькою дитиною, і я сказав: "Так, Інді". І він сказав: "Іди сюди", — і міцно обійняв мене", — Джонатан зізнався, що це було приголомшливо.

[ + – ] Джонатан Ке Кван і Гаррісон Форд Фото: Instagram kehuyquan [ + – ] Джонатан Ке Кван і Гаррісон Форд Фото: Instagram kehuyquan

Джонатан Ке Кван знявся в "Індіані Джонсі і Храмі Долі" у 12 років. Потім він з'являвся в "Бовдурах". Після цього він узяв 35-річну перерву в акторській кар'єрі.

Потім, натхненний успіхом "Безумно багатих азійців" у 2018 році, він повернувся до акторської майстерності.

Він знімався у фільмі "Все скрізь і одразу", який вийшов у 2022 році й отримав визнання критиків за свою гру.

Нагадаємо, минулого року почалися зйомки п'ятого фільму про пригоди Індіани Джонса. Про сюжет мало що відомо, але в стрічці також зайняті Медс Міккельсен, відомий за серіалом "Ганнібал", і Фібі Воллер-Брідж, зірка серіалу "Флібег".