Харрисон Форд впервые за 38 лет встретился с "Коротышкой" из "Храма судьбы"

"Я сразу же перенесся в 1984 год", — сказал Джонатан Ке Кван, который после сотрудничества с Стивеном Спилбергом построил успешную карьеру.

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Актеры Джонатан Ке Кван и Харрисон Форд встретились впервые за 38 лет, после выхода культового фильма "Индиана Джонс и Храм Судьбы". Об этом пишет Daily Mail.

Актер Джонатан Ке Кван, который сейчас снимается под своим настоящим именем Ке Хюи Кван, прославился после роли "Коротышки" в фильме "Индиана Джонс и Храм Судьбы", который вышел на экраны в 1984 году. После этого он построил весьма успешную карьеру, снимался в фильмах, ставил трюки в картинах "Люди Икс" и "Противостояние", но с Фордом встречаться не доводилось.

[ + – ] Джонатан Ке Кван и Харрисон Форд в фильме "Индиана Джонс и Храм Судьбы" Фото: Скриншот

Но после 38 лет встреча все-таки состоялась на выставке D23.

51-летний актер был на мероприятии, чтобы объявить, что присоединится к актерскому составу сериала Marvel "Локи", когда услышал, что 80-летний Харрисон тоже будет там.

Он уточнил, что ему об этом сказал Кайл Бьюкенен из New York Times.

"Мы были на мероприятии D23, и мне сказали, что Харрисон будет там. Мы были в зеленой комнате с другими актерами, продюсерами и режиссерами, когда Кайл сказал: "Харрисон Форд находится прямо за пределами зеленой комнаты. Не хочешь поздороваться?", — рассказал Джонатан.

Он признался, что Харрисон Форд болтал со своей партнершей по фильму "Индиана Джонс 5" Фиби Уоллер-Бридж, когда подошел к нему, опасаясь, что актер не узнает его спустя почти 40 лет.

"Я подходил все ближе, мое сердце колотилось, я думал: "Он узнает меня? В последний раз, когда он видел меня, я был маленьким ребенком". И тут он поворачивается, указывает на меня пальцем и я вижу этот знаменитый сварливый взгляд Форда. Я уж подумал, что он примет меня за надоедливого фаната. Но он спросил: "Ты Коротышка?", — вспомнил о встрече актер.

"Меня тут же перенесло в 1984 год, когда я был маленьким ребенком, и я сказал: "Да, Инди". И он сказал: "Иди сюда" и крепко обнял меня", — Джонатан признался, что это было потрясающе.

[ + – ] Джонатан Ке Кван и Харрисон Форд Фото: Instagram kehuyquan [ + – ] Джонатан Ке Кван и Харрисон Форд Фото: Instagram kehuyquan

Джонатан Ке Кван снялся в "Индиане Джонсе и Храме Судьбы" в 12 лет. После он появлялся в "Балбесах". После он взял 35-летний перерыв в актерской карьере.

Затем, вдохновленный успехом "Безумно богатых азиатов" в 2018 году, он вернулся к актерскому мастерству.

Он снимался в фильме "Все везде и сразу", который вышел в 2022 году и получил признание критиков за свою игру.

Напомним, в прошлом году начались съемки пятого фильма о приключениях Индианы Джонса. Про сюжет мало что известно, но в картине также заняты Мэдс Миккельсен, известный по сериалу "Ганнибал" и Фиби Уоллер-Бридж, звезда сериала "Дрянь".