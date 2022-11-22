Появились первые кадры из нового фильма про Индиану Джонса

80-летний Харрисон Форд снимается в пятом фильме франшизы вместе с Фиби Уоллер-Бридж.

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80-летний Харрисон Форд стряхнул пыль со своей шляпы и хлыста для съемок нового фильма об искателе приключений Индианы Джонса. Пятый фильм пока не получил названия, но ууже известно, что компанию Форду составит звезда сериала "Дрянь", 37-летняя Фиби Уоллер-Бридж, которая играет его крестницу. Об этом пишет Empire

Новый фильм выйдет в 2023 году. Как он будет называться, пока неизвестно. Но создатели уже сообщили, что Индиана Джонс будет искать некий таинственный и, наверняка мистический артефакт в древнем храме.

Действие фильма будет происходить с 1944 по 1967 год.

[ + – ] Харрисон Форд и Фиби Уоллер-Бридж Фото: Empire

Также в картине снимутся Тоби Джонс, Мадс Миккельсен и Джонатан Риз-Майерс.

Были использованы специальные визуальные эффекты, чтобы Харрисон снова мог сыграть молодого Индиану.

Вернувшись к роли в последний раз, Харрисон рассказал: "Я просто подумал, что было бы неплохо увидеть фильм, где Индиана Джонс находится в конце своего пути. И появился сценарий, который, как я чувствую, дает мне возможность показать своего персонажа по-новому".

Фото: Empire Фото: Empire Фото: Empire

"Он полон приключений, полон смеха, полон настоящих эмоций. И это было сложно. Съемки были тяжелыми, долгими и трудными. Но я очень доволен фильмом, который у нас получился", — рассказал Форд.

Фиби Уоллер-Бридж рассказала, что, получив сценарий, была "как в тумане".

"Я сразу же заказала десять бутылок вина. И не вставала с места, пока все не прочла. Я просто не могла поверить, как это было забавно и насколько меня это тронуло", — рассказала актриса.

Съемки фильма начались в Великобритании в июне прошлого года, но съемочная площадка была временно закрыта после того, как Харрисон повредил правую руку во время репетиции боя.

Напомним, Форд сыграл Индиану Джонса в четырех фильмах: "В поисках утраченного ковчега", "Храм судьбы", "Последний крестовый поход" и "Королевство хрустального черепа".

Фильмы собрали в прокате почти 1 миллиард долларов.

Напомним, недавно Харрисон Форд впервые за 38 лет встретился с актером Джонатаном Ке Кваном, который сыграл Коротышку в фильме "Храм судьбы". Встреча старых приятелей вышла очень трогательной.