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Стиль жизни

Появились первые кадры из нового фильма про Индиану Джонса

индиана джонс, индиана джонс 5, мадс миккельсен, харрисон форд, фиби уоллер бридж
Фото: Empire | Харрисон Форд в новом фильме о Индиане Джонсе

80-летний Харрисон Форд снимается в пятом фильме франшизы вместе с Фиби Уоллер-Бридж.

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80-летний Харрисон Форд стряхнул пыль со своей шляпы и хлыста для съемок нового фильма об искателе приключений Индианы Джонса. Пятый фильм пока не получил названия, но ууже известно, что компанию Форду составит звезда сериала "Дрянь", 37-летняя Фиби Уоллер-Бридж, которая играет его крестницу. Об этом пишет Empire

Новый фильм выйдет в 2023 году. Как он будет называться, пока неизвестно. Но создатели уже сообщили, что Индиана Джонс будет искать некий таинственный и, наверняка мистический артефакт в древнем храме.

Действие фильма будет происходить с 1944 по 1967 год.

индиана джонс, индиана джонс 5, мадс миккельсен, харрисон форд, фиби уоллер бридж Fullscreen
Харрисон Форд и Фиби Уоллер-Бридж
Фото: Empire

Также в картине снимутся Тоби Джонс, Мадс Миккельсен и Джонатан Риз-Майерс.

Были использованы специальные визуальные эффекты, чтобы Харрисон снова мог сыграть молодого Индиану.

Вернувшись к роли в последний раз, Харрисон рассказал: "Я просто подумал, что было бы неплохо увидеть фильм, где Индиана Джонс находится в конце своего пути. И появился сценарий, который, как я чувствую, дает мне возможность показать своего персонажа по-новому".

индиана джонс, индиана джонс 5, мадс миккельсен, харрисон форд Fullscreen
Фото: Empire
индиана джонс, индиана джонс 5, мадс миккельсен, харрисон форд Fullscreen
Фото: Empire
индиана джонс, индиана джонс 5, мадс миккельсен, харрисон форд Fullscreen
Фото: Empire
индиана джонс, индиана джонс 5, мадс миккельсен, харрисон форд
индиана джонс, индиана джонс 5, мадс миккельсен, харрисон форд
индиана джонс, индиана джонс 5, мадс миккельсен, харрисон форд

"Он полон приключений, полон смеха, полон настоящих эмоций. И это было сложно. Съемки были тяжелыми, долгими и трудными. Но я очень доволен фильмом, который у нас получился", — рассказал Форд.

Фиби Уоллер-Бридж рассказала, что, получив сценарий, была "как в тумане".

"Я сразу же заказала десять бутылок вина. И не вставала с места, пока все не прочла. Я просто не могла поверить, как это было забавно и насколько меня это тронуло", — рассказала актриса.

Съемки фильма начались в Великобритании в июне прошлого года, но съемочная площадка была временно закрыта после того, как Харрисон повредил правую руку во время репетиции боя.

Напомним, Форд сыграл Индиану Джонса в четырех фильмах: "В поисках утраченного ковчега", "Храм судьбы", "Последний крестовый поход" и "Королевство хрустального черепа".

Фильмы собрали в прокате почти 1 миллиард долларов.

Напомним, недавно Харрисон Форд впервые за 38 лет встретился с актером Джонатаном Ке Кваном, который сыграл Коротышку в фильме "Храм судьбы". Встреча старых приятелей вышла очень трогательной.