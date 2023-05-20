Дуа Липа и Ромен Гаврас дебютировали как пара на Каннском кинофестивале-2023 (фото)

Об отношениях звездной пары стало известно в феврале 2023, однако это первый публичный выход певицы и 41-летнего режиссера.

27-летняя британская певица Дуа Липа впервые вышла на публику с новым бойфрендом, 41-летним французским режиссером Роменом Гаврасом. Об этом пишет Page Six.

Звездная пара дебютировала на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2023, позируя вместе перед камерами. Они прибыли на показ фильма "Омар Ла Фрес (Король Алжира)".

Звезда сцены косовского происхождения выбрала для выхода черное платье в пол на одно плечо с вырезами и длинным разрезом на ноге. Она соединила наряд с парой туфель на каблуке и лаконичными украшениями. Волосы знаменитость собрала в аккуратный пучок, сделав акцент на длинной челке-шторке.

Дуа Липа и Ромен Гаврас в Каннах Фото: Getty Images

Тем временем 41-летний Гаврас придерживался классического стиля в черном костюме в сочетании с белой рубашкой и темным галстуком.

Впервые о новых отношениях Дуа Липы начали говорить зимой 2023 после того, как звезд вместе заметили на вечеринке в Лондоне. Впрочем, официально они не комментировали свой роман.

Дуа Липа и Ромен Гаврас в Каннах Фото: Getty Images

До этого британская певица более двух лет встречалась с Анваром Хадидом, братом Беллы и Джиджи Хадид. В конце 2021 они объявили о расставании, а инсайдеры сообщали, что графики знаменитостей кардинально различались, что и стало поводом закончить отношения.

Напомним, Дуа Липа показала редкие кадры своего отца.

Также Фокус писал об образе Дуа Липы на Met Gala-2023.