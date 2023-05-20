Погоня за принцем Гарри и Меган Маркл произошла, потому что они не смогли оплатить гостиницу, — источник

Королевская пара чуть не повторила трагическую судьбу принцессы Дианы, убегая от папарацци в Нью-Йорке.

Автомобильная погоня за принцем Гарри и Меган Маркл случилась, поскольку герцоги не смогли заплатить за гостиницу. Об этом пишет Page Six.

Как сообщает инсайдер, королевская пара якобы требовала от Carlyle — любимой гостиницы покойной принцессы Дианы — предоставить им номер со скидкой для их визита в Нью-Йорк в тот день.

Согласно источникам в правоохранительных органах, руководители заведения отказались, поэтому пара осталась в доме друга в Верхнем Ист-Сайде.

Но когда папарацци начали следить за ними, это была "непрерывная погоня, которая длилась более двух часов", ведь сын короля Чарльза III и его жена не хотели "вести" фотографов в дом своего друга и раскрывать место, где они остановились.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Источник в правоохранительных органах Нью-Йорка сообщил: "Они должны были просто заселиться в гостиницу для безопасности всех. Вместо этого они не смогли заплатить и хотели бесплатного места жительства".

"Если бы они просто заплатили и получили отель, эта якобы "опасная" погоня папарацци по городу никогда бы не произошла. Их бы отвезли обратно в "Carlyle", сфотографировали бы, как они заходят внутрь, и на этом все бы закончилось".

Принц Гарри и Меган Маркл в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Отметим, что стоимость номера в любимой гостинице принцессы Дианы в Нью-Йорке колеблется от 1240 до 6000 долларов за ночь.

Напомним, таксист, везший принца Гарри и Меган Маркл, рассказал свою версию инцидента.

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