Джамала рассказала, как Байден пообещал ей вернуть Крым (фото)

Деоккупация полуострова, по мнению победительницы "Евровидения", является очевидным фактом, несмотря на то, что с начала аннексии в Крым заехало более 2 млн россиян.

Певица Джамала дала интервью YouTube-каналу "Бомбардир" в котором поделилась мнением насчет возвращения Крымского полуострова, аннексированного в 2014 году.

На вопрос, чувствует ли она, что Крым скоро будет возвращен, певица сказала, что это для нее очевидный факт.

"Я скажу только за себя. Я это возвращение вижу очень скорым, очень скоро, и я его видела всегда. Для меня никогда не возникало вопроса украинского Крыма, я в этом не сомневалась", – сказала Джамала.

Интервью Джамалы про Крым

Джамала призналась, что некоторое время была мемом, потому что после победы на "Евровидении 2016" постоянно напоминала об оккупации Крымского полуострова Россией. Певица считает, что несколько лет тема Крыма была подзабыта.

"Теперь мы прозрели, знаем, на что способна российская пропаганда, как она может подавать информацию. Это была манипуляция с нами, и мы на нее повелись. Как грустно, это бы не звучало. Но теперь мы полны надежды, мы хотим вернуть Крым".

Певица подчеркнула, что сейчас все хотят вернуть Крым, но украинцам следует больше узнать о Крыме, а не ограничиваться только собственными воспоминаниями.

"Мы хотим говорить только о том, что я был в Артеке, море и там было классно летом, или мы реально хотим знать этих людей, историю и чувствовать себя как часть мировой истории, которой является Крым", — отметила певица.

"Тема Крыма важна, потому что это огромный и очень лакомый кусочек для России. И мы должны показать всему миру и тем, кто подвергается российской пропаганде – должны доказать, почему Крым наш. Это наше было, есть и будет", – подчеркнула Джамала.

По ее словам, она не знает, каким будет возвращение Крыма, ведь с начала аннексии туда заехало более 2 миллионов россиян. Сама певица призналась, что может помогать своей музыкой и творчеством.

"Политика настораживает, история – это немного скучно, а музыка в самый раз", — сказала Джамала, напомнив, что песню, с которой она победила на "Евровидении", она написала про свою бабушку еще в 2015 году.

Также Джамала рассказала, что при встрече Джо Байден пообещал вернуть ей Крым. Это произошло на встрече в 2022 году, в Белом доме.

По ее словам, она добиралась в Вашингтон три дня. И долго решала, что именно сказать американскому президенту. В итоге, она поговорила с ним про Крым.

Джамала на встрече с четой Байден

"Я сказала, что я в буквальном смысле из Киева, встречалась с нашим президентом. Очень хочется поблагодарить за вашу поддержку, и сказать вам, чтобы вы нас не оставляли. Что очень хочется вернуть и Крым, потому что я, например, уже пятая в своем поколении, которая должна бежать от российской агрессии, что я украинка крымскотатарского происхождения, он меня обнял и сказал, что мы все вернем. И я такая, мне Байден сам пообещал. Кайф", — призналась Джамала.

Напомним, ранее Джамала и другие украинские артисты выступили на открытии "Евровидения 2023". Музыкальный конкурс прошел в британском Ливерпуле, хоть в прошлом году и победила Украина.