Привет из Украины. На открытии "Евровидения 2023" выступили Тина Кароль, Верка Сердючка и Go_A

А победители прошлого года – группа Kalush Orchestra в своем клипе сняли саму принцессу Уэльскую и показали грандиозное шоу.

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В Ливерпуле стартовал гранд-финал "Евровидения 2023". И шоу открылось грандиозным выступлением победителей "Евровидения-2022", группы KALUSH Orchestra и их победной песни Stefania.

Группа показала клип, снятый в Киеве и Великобритании. Также прозвучал их новый трек на английском языке Changes. В клипе украинцев снялся барон Эндрю Ллойд Уэббер и сама принцесса Уэльская.

Выступление KALUSH Orchestra

Кейт Миддлтон сыграла небольшую партию на рояле в Виндзорском замке.

После с фрагментом своей конкурсной песни выступила украинская группа Go_A, перемежая выход участников гранд-финала.

Выступление Go_A

А Джамала спела фрагмент песни "1944", с которой победила на "Евровидении" 2016 года.

Выступление Джамалы

После были выступления Тины Кароль и Верки Сердючки, которого все так ждали.

Выступление Тины Кароль

Выступление Верки Сердючки

После начались выступления участников гранд-финала. Украинский дуэт TVORCHI, который в этом году представляет Украину на Евровидении с композицией Heart of Steel выступит под 19 номером.

Трансляция "Евровидения 2023"

За свою страну голосовать нельзя, но вы сможете отдать свой голос за фаворита, после того, как выступят все участники. Фокус рассказывал, как это сделать.